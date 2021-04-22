南投業者做公益送巧克力竟被家長嫌 引網路熱議

南投縣埔里鎮有巧克力業者每年贈送自家商品給全鎮或周邊鄉鎮國小學童當兒童節禮物，但有家長認為孩童不適合吃含咖啡因巧克力，發起網路連署，盼業者以其他方案替代，引發爭議；業者則表示，尊重多元意見，仍會秉持初心做公益。

連署貼文一出引熱議，有人連署支持覺得有相同困擾，也有不少人替業者抱屈，認為做公益還要被嫌「好心被雷親」，建議發起連署的家長可以藉機會教育孩子分享、自制及控管食用量，「不吃可以轉送」，不該將食育責任全拋給業者承擔。

南投以茶葉聞名，近年咖啡、巧克力產業也蓬勃發展，其中又以Feeling18巧克力工房、妮娜巧克力夢想城堡最知名且具指標性，兩大業者也長期關注公益，透過捐助門票、營收等方式挹注偏鄉教育，也透過免費贈送巧克力等方式回饋地方。

每年4月兒童節前後，Feeling18和妮娜都將巧克力結合食農、食安教育至埔里，甚至周邊鄉鎮小學進行可可知識課程與巧克力DIY體驗等，傳遞可可樹種植、生產與加工等相關產業等知識，並免費贈送自家巧克力商品給學童作為兒童節禮物。

但近期有家長認為，含有咖啡因的巧克力不適合孩童食用，而在地方臉書社團「埔里人」反映並發起連署，聲明不是要抵制巧克力業者，是希望不要「通通有獎，全送巧克力」，建議改以其他方案替代，像是「發放巧克力及周邊產品兌換券」。