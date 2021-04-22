高鐵台中站暖心贈車票 微笑天使圓夢高雄一日遊享天倫
溫馨的母親節即將到來，台中市身心障礙者福利關懷協會微笑天使們今天在台灣高鐵公司協助下，帶著母親搭乘高鐵前往高雄一日遊，享受難得的天倫之樂。出發前，高鐵台中站副站長羅家駿代表高鐵公司致贈車票，祝福這趟親子遊順利圓滿。微笑天使也表演太鼓、協會也準備蛋糕，獻給在場的每一位母親們，表達感謝之意，場面溫馨感人。
社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會理事長趙子妍說，身障家庭的需要，一直是協會持續關注的議題。感謝台灣高鐵公司，讓協會附設微笑天使小作所的學員及家長們在母親節前夕有機會搭高鐵出遊，這次的圓夢之旅，除了提前歡度母親節外，也將帶領著孩子們前往參訪製鞋觀光工廠，進行職場體驗，增進職場相關知識與交流，並享受親子出遊的美好時光。
學員小億媽媽表示，小億4個月大的時候仍然全身癱軟、沒有抓握力，確診為重度智能障礙，開啟了漫長的復健之路。小億在微笑天使小作所負責紙盒組裝的工作，並學習生活自理，現在會主動幫忙家事，洗碗也難不倒他；早上還會跟爸爸在一起在廚房甩鍋，再喚媽媽起床吃早餐，讓媽媽非常欣慰。她和小億對於這趟旅遊感覺特別有意義，很開心也很期待。
羅家駿說，高鐵公司善盡企業社會責任，持續參與社會公益活動，關懷弱勢族群，希望透過這次圓夢之旅，讓甚少搭乘高鐵的微笑天使們，能體驗高鐵的便利快速，並學習運用社會資源、增加與社區人際互動，提昇生活視野。未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，不僅提供旅客舒適、便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖，實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」企業願景。
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