夜間汙染稽查不易 南投環保局增加夜間稽查人力

南投縣環每年約3千件公害陳情，類型包括空氣汙染、環境衛生及噪音汙染為主，環保局為避免出現稽查時段缺口，讓不法之徒有可乘之機，4月起補足稽查人力缺口，增加夜間及假日稽查能量，在深夜時段持續為民眾服務，希望進一步遏止夜間違法排放空汙、取締噪音，以提升民眾生活品質。

南投縣環保局為降低汙染，除輔導工廠將燃煤鍋爐改為燃氣外，也在南崗工業區內新設煙霧自動辨識功能監視器，全天候監控工廠煙囪排煙狀況，當工廠異常排放時，將會發出警報通知稽查人員，進廠稽查要求改善。

南投縣幅員廣大，去年全縣處理陳情案件每件平均約為0.3日，為了提升稽查成效，除了埔里分隊及南投分隊，去年也增加草屯分隊，加速前往處理民眾陳情，提升服務效率。

不過，夜間人力較缺乏，如果接獲陳情無法立即派員處理，恐出現稽查時段缺口，這也是常有民眾抱怨，夜間發現不法業者排放廢氣或惡臭，但稽查效果不明顯，影響居民生活品質。為服務民眾也打擊不法業者，環保局4月起增加稽查人力，增加夜間及假日稽查能量，讓環境稽查不打烊，全力維護民眾生活品質。

另外，為取締違法丟棄垃圾，環保局今年增加隱藏式監視設備投入稽查，並持續啟用UAV無人飛行載具、紅外線熱顯像儀、即時連線影像，以增加稽查效率。