快訊

刺殺中國大使？巴基斯坦4死奎達四星酒店自爆恐攻

小資族變心！他們為何改愛中鋼、長榮 賣掉台積電、大立光？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界級紫斑蝶景觀來了！彰化辦導覽系列活動迎接嬌客

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
台灣紫斑蝶是已知全球唯二會集體越冬遷徙的蝴蝶，每年春天到來，紫斑蝶自高雄茂林北返彰化八卦山產卵傳宗接代，八卦山頭滿山紛飛的紫斑蝶，十分壯觀。圖／彰化縣政府提供
台灣紫斑蝶是已知全球唯二會集體越冬遷徙的蝴蝶，每年春天到來，紫斑蝶自高雄茂林北返彰化八卦山產卵傳宗接代，八卦山頭滿山紛飛的紫斑蝶，十分壯觀。圖／彰化縣政府提供

台灣紫斑蝶是已知全球唯二會集體越冬遷徙的蝴蝶，每年春天到來，紫斑蝶自高雄茂林北返彰化八卦山產卵傳宗接代，八卦山頭滿山紛飛的紫斑蝶，十分壯觀。彰化縣政府為迎接這群嬌客，從即日起到5月底，在彰化市成功營區舉辦導覽及闖關等活動，倡導食農教育及保育觀念。

「台灣紫斑蝶谷」與「墨西哥帝王斑蝶谷」並列為世界上兩大規模「越冬型蝴蝶谷」，臺灣紫斑蝶遷徙、渡冬是世界級的生態景觀，紫斑蝶每年清明節氣來臨時，幾百萬隻紫斑蝶齊發的越冬遷徙北返，會依循固定路線離開越冬棲地，而現在正值北返時刻，途中會經過八卦山，而八卦山淺山生態環境是非常好的棲息地，正好位於紫斑蝶北返的蝶道及棲地上，紫斑蝶將在此產卵、成蟲。

彰化市成功營區綠色環境學習營地，原生植物樹種豐富，營地內蝴蝶園栽種多種食草及蜜源植物，尤其羊角藤更是斯氏紫斑蝶幼蟲的唯一食草，吸引紫斑蝶前來，群蝶紛飛景象十分壯觀，即成為觀察紫斑蝶極為理想的地點。

為迎接紫斑蝶光臨，府彰化縣政府今天在縣府中庭為活動宣傳，縣長王惠美說，從即日起至5月29日止受理線上預約賞蝶導覽活動，導覽時間為 4月24日至5月29日每週六上午9時至10時；4月25日上午8時30分至下午1時，在成功營區綠色環境學習營地舉辦成果展，包括有防蚊包、盆栽、手繪皮蛋、種子吊飾等現場手作教學，以及青農展售彰化優鮮農特產品；並有闖關獲取手作券、吸水運動毛巾及純手工紫斑蝶別針等。

王惠美說，今天是世界地球日，食農教育也是聯合國目前非常重視的主題，台灣並將食農教育融入課程中，希望此次結合紫斑蝶活動結合，推動生態保育，相信未來環境會更好，很多好的種子由孩子播種，彰化會越來越好。

與會的社團法人台灣蝴蝶保育協會理事長張榮華表示，我們必須要珍惜紫斑蝶的生態，彰化縣政府願意重視並投入資源推動這樣的環境教育，對於未來紫斑蝶的復育一定有很好的成果，讓保護生態的努力可以落實在所有人的心中，知道擁有這樣的環境是我們的福氣。

彰化縣長王惠美（左2）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左2）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影
台灣紫斑蝶是已知全球唯二會集體越冬遷徙的蝴蝶，每年春天到來，紫斑蝶自高雄茂林北返彰化八卦山產卵傳宗接代，八卦山頭滿山紛飛的紫斑蝶，十分壯觀。圖／彰化縣政府提供
台灣紫斑蝶是已知全球唯二會集體越冬遷徙的蝴蝶，每年春天到來，紫斑蝶自高雄茂林北返彰化八卦山產卵傳宗接代，八卦山頭滿山紛飛的紫斑蝶，十分壯觀。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（左3）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左3）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左4）參觀各校展示食農教育成果攤位。記者劉明岩／攝影

紫斑蝶 食農教育

延伸閱讀

影／「三媽六年｣！台灣第一進香團昨晚抵新港奉天宮

彰化縣府標售高鐵站土地 首度釋出正臨綠園道住宅用地

限水又遇腸病毒高峰 彰化衛生局：酒精無法取代洗手

缺水！彰化民間申請合法鑿井增 規劃新鑿2口抗旱水井

相關新聞

日月潭明起交通班船全面停航 伊達邵部分包船可營業

考量到近期日月潭水庫水位持續下降，南投縣渡船遊艇商業同業公會，經評估水社碼頭引橋已傾斜，宣布4月23日起交通班船全面停航...

高鐵台中站暖心贈車票 微笑天使圓夢高雄一日遊享天倫

溫馨的母親節即將到來，台中市身心障礙者福利關懷協會微笑天使們今天在台灣高鐵公司協助下，帶著母親搭乘高鐵前往高雄一日遊，享...

世界級紫斑蝶景觀來了！彰化辦導覽系列活動迎接嬌客

台灣紫斑蝶是已知全球唯二會集體越冬遷徙的蝴蝶，每年春天到來，紫斑蝶自高雄茂林北返彰化八卦山產卵傳宗接代，八卦山頭滿山紛飛...

夜間汙染稽查不易 南投環保局增加夜間稽查人力

南投縣環每年約3千件公害陳情，類型包括空氣汙染、環境衛生及噪音汙染為主，環保局為避免出現稽查時段缺口，讓不法之徒有可乘之...

台中iBike 2.0站點 遭批城鄉差距

台中市公共自行車iBike 升級2.0系統，近日慶祝突破200站。民進黨議員林德宇質疑，iBike升級有城鄉差距，目前站...

台中重啟霧峰掩埋場 議員反彈

垃圾焚化後的「飛灰處理費」近日大漲，讓去化壓力大增；台中有3座焚化爐，每年產生4.8萬噸飛灰固化物，處理費5年來暴漲2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。