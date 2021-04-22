世界級紫斑蝶景觀來了！彰化辦導覽系列活動迎接嬌客
台灣紫斑蝶是已知全球唯二會集體越冬遷徙的蝴蝶，每年春天到來，紫斑蝶自高雄茂林北返彰化八卦山產卵傳宗接代，八卦山頭滿山紛飛的紫斑蝶，十分壯觀。彰化縣政府為迎接這群嬌客，從即日起到5月底，在彰化市成功營區舉辦導覽及闖關等活動，倡導食農教育及保育觀念。
「台灣紫斑蝶谷」與「墨西哥帝王斑蝶谷」並列為世界上兩大規模「越冬型蝴蝶谷」，臺灣紫斑蝶遷徙、渡冬是世界級的生態景觀，紫斑蝶每年清明節氣來臨時，幾百萬隻紫斑蝶齊發的越冬遷徙北返，會依循固定路線離開越冬棲地，而現在正值北返時刻，途中會經過八卦山，而八卦山淺山生態環境是非常好的棲息地，正好位於紫斑蝶北返的蝶道及棲地上，紫斑蝶將在此產卵、成蟲。
彰化市成功營區綠色環境學習營地，原生植物樹種豐富，營地內蝴蝶園栽種多種食草及蜜源植物，尤其羊角藤更是斯氏紫斑蝶幼蟲的唯一食草，吸引紫斑蝶前來，群蝶紛飛景象十分壯觀，即成為觀察紫斑蝶極為理想的地點。
為迎接紫斑蝶光臨，府彰化縣政府今天在縣府中庭為活動宣傳，縣長王惠美說，從即日起至5月29日止受理線上預約賞蝶導覽活動，導覽時間為 4月24日至5月29日每週六上午9時至10時；4月25日上午8時30分至下午1時，在成功營區綠色環境學習營地舉辦成果展，包括有防蚊包、盆栽、手繪皮蛋、種子吊飾等現場手作教學，以及青農展售彰化優鮮農特產品；並有闖關獲取手作券、吸水運動毛巾及純手工紫斑蝶別針等。
王惠美說，今天是世界地球日，食農教育也是聯合國目前非常重視的主題，台灣並將食農教育融入課程中，希望此次結合紫斑蝶活動結合，推動生態保育，相信未來環境會更好，很多好的種子由孩子播種，彰化會越來越好。
與會的社團法人台灣蝴蝶保育協會理事長張榮華表示，我們必須要珍惜紫斑蝶的生態，彰化縣政府願意重視並投入資源推動這樣的環境教育，對於未來紫斑蝶的復育一定有很好的成果，讓保護生態的努力可以落實在所有人的心中，知道擁有這樣的環境是我們的福氣。
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