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日月潭明起交通班船全面停航 伊達邵部分包船可營業
考量到近期日月潭水庫水位持續下降，南投縣渡船遊艇商業同業公會，經評估水社碼頭引橋已傾斜，宣布4月23日起交通班船全面停航，暫時封閉載客，但伊達邵碼頭因有架設延伸浮排，仍保留部分停靠泊位，有部分業者指出，包船仍然可以從伊達邵仍可上下船遊湖，感覺有些奇怪。
日管處副處長廖錫標指出，依交通部航港局「遊艇碼頭設施規劃及設計參考手冊」，聯絡橋（引橋）坡度不宜超過1：4（經換算為17度），但前往各引橋實際量測後，目前各引橋坡度已達26至37度，已大幅超出建議值，因此回函遊艇公會再次封閉水社載客碼頭。
渡船遊艇公會則指出，因公會多數會員建議有結構物穩定性疑慮，考量遊客行走引橋安全性，因而去函日管處表示水社碼頭引橋坡度過大，宣布4月23日起交通班船全面停航，暫時封閉載客， 但伊達邵碼頭不全面停航仍然可營運，籲業者水位降低席位位置有限，請各船老闆協調停靠。
日月潭船家表示，從來沒看過碼頭水位降到這麼低，不但浮排引橋降至岸邊，露出大半潭底，十多公尺高的攬樁纜繩座更像是巨木參天一般，見證日月潭正常水位的高度，擱淺後的引橋設備部分已經損壞，遊艇公會已多次陳情日管處修復。
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