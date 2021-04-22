影／「三媽六年｣！台灣第一進香團昨晚抵新港奉天宮

清嘉慶19年(1814)彰化南瑤宮首次笨港進香至今已有207年，跨越清朝、日治、民國三個時期，可以說是台灣第一進香團。恰巧的是，今年由聖三媽、新三媽、老六媽，媽祖似乎知道今年台灣缺乏雨水，特別讓跟與有關的三媽與六媽負責整個進香活動，彰化媽祖笨港進香以往不是為每年舉辦，是以擲筊的方式來進行，今年如此特殊的巧合是相當的不容易，彰化媽祖一起駕為彰化媽信仰圈的南投、台中山區便降下難得的甘霖，可視為兩地媽祖的一個神蹟。

彰化南瑤宮笨港進香團，今年為「三媽六年」，由聖三媽、新三媽、老六媽負責整個進香活動，今天下午抵達進香目的地新港奉天宮，新港鄉各界與文武陣頭會到新港西門口，迎接來自彰化南瑤宮進香團抵達新港，預計晚上7時於新港奉天宮前舉行祝壽大典，明天清晨6時將舉行最重要的「請火」儀式。

南瑤宮管理人彰化市長林世賢說，彰化地方上有句俗諺：「大媽四愛吃雞、二媽五愛冤家、三媽六愛潦溪」，當時交通不方便，當時過濁水溪還沒有建橋之時，信徒們都要跟隨媽祖涉水潦溪，現在建橋之後，只剩三媽六進香保持潦溪的儀式，也成為現今全國重要的媽祖文化特色。

新港奉天宮董事長何達煌表示：彰化南瑤宮笨港進香團，可說是台灣大型徒步進香團之鼻祖，更可稱為「台灣第一進香團」，清朝乾隆年間彰化南瑤宮建廟之後，在這200多年中，面臨了許多的歷史變遷、動盪與政權的更迭，彰化南瑤宮笨港進香至今仍延續不絕。「新港奉天宮迎南瑤宮媽祖請火」，更由文化部指定為嘉義縣的無形文化資產。