彰化縣府標售高鐵站土地 首度釋出正臨綠園道住宅用地

彰化縣府將標售彰化高鐵特定區土地，這次共釋出35筆土地，總面積約為6.7公頃，標的包含住宅區30筆及第二種產業服務專用區5筆；其中住宅區約有20筆小面積土地，面積72到206坪都有，面寬為6到17米不等。縣府過去將土地分割，降低總降，目前因應產業界擴廠和建廠需求，土地以大面積標售。

縣府清查目前持有高鐵特定區尚有80筆，今年第1次公開標售土地將於5月12日開標，標售價格比照去年行情，每坪從8萬4000元到9萬元起標。

這次首度標售正臨高鐵綠園道的住宅用地，地政處表示，靠近大社路的26筆住宅土地，有多筆位正臨高鐵綠園道旁土地，從最大筆2700坪到1000坪都有，也有約70坪左右的小坪數，最大一筆2700坪每坪單價8萬4000元起標，底標超過2億元，是近年單筆住宅土地總價最高的一筆。

另有4筆住宅土地靠近正在拓寬的社頭鄉雙義路，因雙義路連接員集路，有交通優勢，預料將有搶標熱潮，價格可望再創新高。

縣府起初開發彰化高鐵站向銀行團借貸61億元，2015年開發完成後，縣府陸續標售高鐵特定區內可建築用地，賣地所得優先償還銀行，2020年還清欠債，今年起售出土地收入都可挹注縣庫。 相關土地標售資訊可上縣府地政處網站(http://land.chcg.gov.tw/) 土地標售區查詢。