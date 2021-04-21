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打造水里成為三級足球培訓搖籃 縣府體育署將斥資千萬

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣水里商工、國中小學足球隊將成為三級培訓計畫的中繼搖籃，縣長林明溱及蔡培慧極力促成教育部投注整建。圖／行政院中辦提供
南投縣水里商工、國中小學足球隊將成為三級培訓計畫的中繼搖籃，縣長林明溱及蔡培慧極力促成教育部投注整建。圖／行政院中辦提供

南投縣水里商工、國中小近年發展體育項目有成，多次拿下亮眼成績，縣長林明溱允諾撥款補助，要讓學校足球場成為培訓三級計畫的中繼搖籃。鹿谷鄉鳳凰國小女足隊也計畫新闢11人制標準足球場，行政院中辦執行長蔡培慧今極力促成教育部投注整建球場。

水里商工校長徐文法表示，水商每個年級都設有體育班，足球、划船、輕艇，年牛取得很好成績，但希望能改善破損不堪的環境，因草地的面層陷落、排水堵塞、坑洞不平等；水里國中校長李慧芬也說，水里足球運動由水里國小、國中共同使用，亟需一座室外11人制場地提供專業安全的運動空間。

水里國小女足隊2019年4月首次奪得全國少年盃的五年級亞軍，更代表我國參加丹麥維爾比約分齡足球賽，榮獲分組第一；鹿谷鳳凰國小女足隊也有意加入培訓，讓體育署看到地方發展足球教育的決心。

執行長蔡培慧指出，三所學校均有意銜接足球專業培訓體系，感謝縣長林明溱願意支持地方配合款200萬，另爭取1000萬，由行政院中辦促成在水里建立足球三級培育體系，讓足球運動從國小、國中到高中（職）做一條龍的培育，小選手可「就近升學」、「在鄉訓練」，讓優秀的選手及獎牌通通留在南投縣。

南投縣水里商工、國中小學足球隊將成為三級培訓計畫的中繼搖籃，縣長林明溱及蔡培慧極力促成教育部投注整建。圖／行政院中辦提供
南投縣水里商工、國中小學足球隊將成為三級培訓計畫的中繼搖籃，縣長林明溱及蔡培慧極力促成教育部投注整建。圖／行政院中辦提供
南投縣水里商工、國中小學足球隊將成為三級培訓計畫的中繼搖籃，縣長林明溱及蔡培慧極力促成教育部投注整建。圖／行政院中辦提供
南投縣水里商工、國中小學足球隊將成為三級培訓計畫的中繼搖籃，縣長林明溱及蔡培慧極力促成教育部投注整建。圖／行政院中辦提供
南投縣水里商工、國中小學足球隊將成為三級培訓計畫的中繼搖籃，縣長林明溱及蔡培慧極力促成教育部投注整建。圖／行政院中辦提供
南投縣水里商工、國中小學足球隊將成為三級培訓計畫的中繼搖籃，縣長林明溱及蔡培慧極力促成教育部投注整建。圖／行政院中辦提供

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