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台中龍井大肚道路破損淹水 營建署允補助改善

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
立法委員陳柏惟（左三）今邀請營建署和市府官員，到大肚區華南路與自由路口會勘。圖／陳柏惟提供
立法委員陳柏惟（左三）今邀請營建署和市府官員，到大肚區華南路與自由路口會勘。圖／陳柏惟提供

台中市向上路七段因大車使用頻繁，造成路面破損嚴重，危及用路人安全；大肚區華南路與自由路口每年汛期時，雨水宣洩不及也導致淹水，嚴重影響居民通行；立委陳柏惟今邀請營建署副署長吳宏碩、市府建設局、水利局官員和地方民代會勘，營建署表示將進行改善。

陳柏惟表示，向上路七段與中興橋為龍井、沙鹿重要道路，車流量龐大導致路面破損，危及用路人安全，他自己曾目睹3次以上的車禍，經多次地方會勘，了解地方政府財政壓力，才特別請營建署投入前瞻預算5300萬元改善。

另因大肚地勢坡地地形，遇豪大雨順流而下，造成自由路與華南路一帶側溝排渲洩不及，遇汛期淹水就需封閉道路，但該路段為烏日、大肚、彰化民眾通往海線區域的重要道路，因此積極爭取增設雨水下水道箱涵，解決淹水問題，兩案合計共獲營建署補助1億多元。

吳宏碩說，市府最初只提報向上路七段道路鋪面改善，但經現地會勘，認為須全面檢討長期破損主因，將該案列入重點補助項目，並請市府提出通盤改善計畫，讓納稅人的錢花在刀口上，以符合前瞻計畫道路品質提升用意，若預算有需要再追加，在合理規劃下營建署會全力支持。

大肚華南路自由路一帶淹水問題，也以全額5800萬元協助增設雨水下水道，搭配市府於自由路東側增設側溝的短期工程，雙管齊下。

立法委員陳柏惟（右）今邀請營建署和市府官員，到向上路七段會勘道路情況。圖／陳柏惟提供
立法委員陳柏惟（右）今邀請營建署和市府官員，到向上路七段會勘道路情況。圖／陳柏惟提供

淹水 陳柏惟

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