翻轉傳統市場印象！「菜市場金馬獎」台中摘星數冠全台

台中市翻轉傳統市場印象，2020年「經濟部優良市集及樂活名攤評核」，中市以整齊、清潔、明亮的環境，連莊全國15處評核縣市第一名，獲得有「菜市場金馬獎」美譽的摘星3891顆；相較去年度1702顆星「翻倍」成長，創下全台縣市唯一突破3000顆星的亮眼成績。

台中傳統市集受高度肯定的魅力何在？經濟發展局長張峯源表示，每年固定編列並向中央爭取市場硬體改善經費，優化市場環境，更透過招商引資與民間合作，多目標使用方式來活化低度使用市場，進一步提高市場經營績效，協助傳統市集在現今商業競爭和疫情逆境中，找到「品牌定位」和「新價值」。

近年來連鎖商場與大賣場如雨後春筍出現，但是傳統市場的美味、人情味，仍然創造人潮帶來錢潮的吸引力。經發局說，傳統菜市場是很多台中市民的「大廚房」，更是新鮮食材的超級冰箱，要翻轉老舊印象，2020年投入約2億200萬元預算，對5處公有零售市場耐震補強、6處市場公廁整修、10部市場電梯汰換，協助攤商申請肉品冷鏈設備、設置哺乳室，更邀聘專家學者提供精進建議，如環境美化、便民標示及友善設施等。

因應新冠肺炎疫情，民眾減少群聚，衝擊傳統市場買氣，為振興傳統市場經濟，市府2021年持續推動公有市場環境優化，針對台中市21處公有零售市場進行設施改善，提升市場環境舒適度，打造整潔、美觀又親民的菜市場。

傳統市場也需要獲年輕族群的青睞，才能永續經營，經發局表示，今年規劃在7處公有市場辦理10場青商市集活動，一圓青年創業夢，並與經濟部合作進行市集軟硬體輔導改善及攤位提升改造計畫，持續投入資源優化市集。