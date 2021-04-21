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南投水里發展足球三級培訓 蔡培慧引入教育部挹注

中央社 / 南投縣21日電

南投縣水里國小、水里國中、水里商工發展足球運動有成，且有意銜接成足球培訓三級制體系，行政院中服執行長蔡培慧今天踏勘，力促教育部經費闢建足球場及專款整修校園跑道。

水里國小、水里國中、水里商工近年發展體育有成，尤其女子足球戰績更是耀眼，這3所學校有意銜接成足球培訓體系，鹿谷鄉鳳凰國小女足隊也有意加入，因此，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今天會同教育部體育署副署長洪志昌踏勘，了解校方各項需求。

水里商工設有體育班，足球、划船、輕艇都有好成績，校方表示，希望能爭取經費將操場變成足球場，同時整修草地陷落、排水堵塞、坑洞不平等；水里國中則表示，水里鄉的足球運動主要由水里國小、水里國中推廣，因此，水里國中需要一座室外11人制足球場。

水里國小女足隊參加國內外比賽獲好成績，校方表示，希望闢建一座8人制足球場作為培訓基地；鳳凰國小表示，女足隊在縣運表現不錯，但校園跑道仍是紅土、足球訓練只能利用現有操場，常和其他班級同場地上課，不同球種在操場飛來飛去，不利訓練及安全。

蔡培慧表示，南投縣目前無完整的足球三級培育體系，水里鄉內學校近年在足球運動中屢獲佳績，若能從國小、國中到高中職進行一條龍培育，讓優秀選手就近升學、在鄉訓練；今天會勘決定這4校跑道由行政院促成體育署專案專款修繕，闢建足球場則按學校計畫提送，體育署儘量促成水里足球運動三級培訓發展。

洪志昌說，今天到鹿谷、水里踏勘，看到校方、家長、社區居民全力投入孩子的足球教育，體育署一定全力支持專案闢建標準足球場，助足球運動根留地方、體系化傳承。

足球 體育 行政院

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