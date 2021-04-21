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台中iBike 2.0大里、霧峰掛零 中市府：將逐步升級

聯合報 / 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市iBike升級2.0系統，目前已佈建200站；民進黨議員林德宇質疑，新站點有城鄉差距，大里、霧峰2.0站掛零。圖／林德宇提供
台中市iBike升級2.0系統，目前已佈建200站；民進黨議員林德宇質疑，新站點有城鄉差距，大里、霧峰2.0站掛零。圖／林德宇提供

台中市公共自行車iBike 升級2.0系統，近日才慶祝突破200站。民進黨議員林德宇今在議會質疑，iBike升級有城鄉差距，目前站點都集中在市區，反觀大里、霧峰等地區完全掛零，要求要公平設站。

台中市交通局表示，iBike升級以捷運車站周邊優先，除市區外，潭子、烏日等捷運站周邊都已設站，目前會把原有1.0站點都增設2.0站，總目標數為1000站2.0站點，打造便捷的低碳交通網。

台中市現有iBike 1.0站有329站，市府推動升級2.0系統後，將新增1000站，並且把原本1.0站升級為2.0站。台中市議會昨天開議，林德宇等屯區議員質疑，2.0站新增站點9成都集中在市區，反觀屯區1站都沒有，要求市府設站不能黑箱作業，應加速在屯區設站。

林德宇說，根據交通局資料，2.0站目前有210站，超過9成都在原市區，原縣區比例不到1成，大里、霧峰、后里、豐原、潭雅神與海線地區，目前都未設站點；他批評，市府說重視原縣區，但在iBike設站卻看不出來，要求平衡區域發展。

交通局長葉昭甫說，交通局推動iBike升級計畫，目前優先在捷運、鐵道場站、大專院校、高中職、商圈與公車繞點設站，目前捷運18站周邊都已完成設置，除了市區站點，潭子、烏日也都有增設。

葉昭甫說，第二階段要把iBike 1.0站增設2.0站點，讓新舊系統並存，目前已開始會勘，以人潮聚集處優先設站，市府會加速設站，滿足各區市民需求。

市府強調，2.0設站速度比1.0快，樁柱可靈活佈建，更適合原縣區設站；1.0站、2.0站互不相容，彼此不能互相借還車，但已註冊1.0會員與2.0系統相通，不必再另外註冊。

iBike 捷運 台中市

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