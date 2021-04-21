限水又遇腸病毒高峰 彰化衛生局：酒精無法取代洗手

腸病毒疫情將進入高峰期，彰化縣府與民間合作進到學校推廣洗手教育，限水期間，建議民眾洗手避免塗抹太多肥皂或清潔劑，也可自製含氯漂白水，衛生局長葉彥伯說，腸病毒在去年底有一波小流行，目前與去年同期相比稍微微升，但還是相對低，缺水之際疫情是否持續上升，還需觀察幾周。

彰化縣長王惠美與慈善大使麥當勞叔叔今天到秀水華龍國小展開洗手行動劇，穿上可愛道具，親自示範正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，也講解「吃東西前、和小寶寶玩前、上廁所後、擤鼻涕後及看病前後」必須洗手的5個重要時機點。

依據疾病管制署資料顯示，腸病毒目前輕症疫情持續上升中，彰化縣近年對於腸病毒防治成效佳，未出現重症病例，葉彥伯說，往年腸病毒流行從4月開始，但這兩年在春夏都看不出高峰，反倒在秋冬較為明顯，這樣的現象讓防疫工作必須邊做邊調整，民眾也要格外注意，目前缺水是否讓腸病毒更具威脅還看不出。

彰化縣衛生局指出，由於腸病毒傳染力極強，部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防而成為潛在傳染源，限水期間要聰明洗手，水龍頭的水量不要開太大、洗手時先關水、避免塗抹太多肥皂或清潔劑，抹濕、沖洗時將水量儘量轉小。

若沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源，可自行泡製3至5ppm的含氯漂白水，並裝在有水龍頭的儲水桶，洗手時先以小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後另以清水洗掉殘留的漂白水。