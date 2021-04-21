飛灰處理費連年漲 台中擬重啟霧峰掩埋場

各縣市焚化爐處理量不足，已引爆全台垃圾大戰，垃圾焚化後的飛灰處理費大漲，去化壓力也大增。台中市環保局統計，飛灰固化物處理費5年來暴漲2.7倍，市府有意重啟霧峰掩埋場，以節省處理成本，今將送議會審議，議會同意後才會啟用。

民進黨議員林德宇說，重啟霧峰掩埋場，應經過專業評估，並且應召開地方說明會，不能送一只報告就要重啟。民進黨台中市黨部主委李天生說，市府要重啟掩埋場，應徵得地方同意，否則一定會引起抗爭。

霧峰掩埋場位於台中市霧峰區南側，靠近國道6號舊正交流道，面積約0.86公頃，2005年啟用，2010年封閉，目前掩埋場上層有5.5萬噸底渣，下層為一般廢棄物約2.4萬噸。

台中市環保局長陳宏益說，飛灰是焚化爐產生的廢棄物，經固化後屬於無毒廢棄物，台中市3座焚化爐每年產生4.8萬噸飛灰固化物，部分掩埋在后里掩埋場，約有2.6萬噸委外處理。

環保局統計，飛灰固化物處理費用連年漲，106年每公噸約6000元，108年起漲到1.6萬餘元；去年花了4.3億餘元處理2.6萬多噸，今年編列3.75億元預計處理2.3萬噸。

陳宏益說，為節省處理費，市府規劃重啟霧峰掩埋場，將把掩埋在內的3萬公噸焚化爐底渣取出活化，用於公共工程回填材料，取代砂石用量，掩埋場鋪設雙層防水不透水布後，再掩埋台中市產生的飛灰固化物。

環保局強調，飛灰固化物自行處理，可節省近半處理費，未來騰出的空間，可容納2萬多噸飛灰固化物，可供完工後1至2年掩埋使用；現場設置3口監測水井，比法定2口還多，嚴格把關避免汙水滲漏，貯留水檢驗頻率由每年2次提高為3次，檢驗項目由5項增為8項來把關。