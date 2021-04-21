影／平日也塞爆！賞杜鵑車潮+施工 合歡山變停車場

合歡山杜鵑盛放，吸引大批遊客，警方全力疏導車流，賞花車潮仍不分平假日塞爆山區道路，停車場也爆滿，而台14甲線翠峰至遊客中心路線施工，台14線人止關段明也有測量工程採輪放管制，塞車恐加劇，上山前請做好塞車的心理建設。

每年4至6月是合歡山杜鵑花季，而因去年花況不佳，今年逢旱且正值2、3年一大開，因此高山杜鵑大爆花，4月中旬左右進入最佳遊賞期，不少民眾怕錯過，近期爭相上山賞花，所以不分平假日引爆車流人潮，每日遊客都超過上萬人次。

仁愛警分局4月中旬就啟動高山杜鵑交通疏導勤務，但往返埔里、合歡山兩地交通仰賴台14線埔露公路，接台14甲線合歡山公路，而因該道路為雙向單線道，道路狹窄多為雙黃線，車流量大時易塞車，且近期沿線有工程，塞車狀況加劇。

公路總局二工處表示，台14甲線18K翠峰到32K合歡山遊客服務中心路段19日起至5月3日進行路面改善作業，每日（假日不施工）上午8時至下午5時30分，分段進行路面刨鋪施工，採整點放行，雙向各輪放10分鐘。

另，台14線埔霧公路74.4K人止關路段（大觀橋）明天（22日）將辦理橋基深度測量作業，自上午9時至下午6時採單線雙向輪放通車，現場依實際狀況辦理機動調整，呼籲用路人行經2工程路段或遇塞車應遵照現場交管人員指揮通行。

警方則表示，近期上合歡山車流量大，因此在昆陽、武嶺、松雪樓前等易壅塞路段設立固定交通崗加強疏導車流，預計執行至6月中旬，並視實際杜鵑花季狀況提前或延長，並提醒民眾若遇到塞車時請耐心等候，並減速慢行。