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台中捷運官方App上線了！通車再發行限量紀念集章冊
台中捷運綠線4月25日中午12時起正式通車，台中捷運官方APP「台中捷運－TaichungMRT」今天正式上線，中捷公司表示，4月26日起至各車站詢問處出示手機下載的中捷APP畫面，就送一本綠線集章冊，限量6660本，送完為止。
中捷公司說，通車後同步推出綠線18座車站造型紀念戳章，民眾將綠線集章冊及任一枚車站紀念戳章，拍照片或影片投稿至中捷官方粉絲團，就有機會獲得限量紀念品。
中捷公司表示，讓旅客快速查詢搭乘捷運所需資訊，台中捷運官方APP「台中捷運-Taichung MRT」今天正式上線，旅客選擇任一捷運車站，即可查詢以該站為出發點的乘車時間、票價、服務時刻表、周邊停車場、公車轉乘與微笑單車轉乘、沿線景點及商家介紹等資訊，轉乘站還有顯示台鐵及高鐵即時班次時刻表。
中捷APP操作簡易，未來還會導入捷粉回饋方案，提供更多服務與優惠。另外，迎接綠線正式通車，中捷推出全線18座車站紀念戳章，戳章圖案為各站手繪站體插圖，並有9種不同顏色的印台墨水，4月26日起在車站開放自由蓋印集章。
配合車站專屬紀念章亮相，中捷公司特別設計首款綠線集章冊，慶祝正式通車免費送，4月26日起只要至各車站詢問處出示手機下載的中捷APP畫面，就送一本集章冊，每人限領一本，每站限量370本，18站共送6660本，數量有限，送完為止。
中捷公司表示，只要在中捷綠線集章冊蓋上任一枚車站戳章蓋印，拍照片或影片至中捷官方粉絲團集章冊貼文下方留言，投稿留言按讚數（含表情符號）最高且超過20讚數的前18名，就可獲得外面買不到的中捷限量紀念品，包括中捷筆記本6名、環保食物袋3名、購物袋3名、筆袋3名、飲料提袋3名。集章冊相關影片請上網站 https://youtu.be/WvjuaOecgKE 觀看。
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