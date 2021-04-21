空拍機新利器加入南投消防 魚池分隊獲民間業者捐贈

魚池尖山一場森林火災，凸顯偏鄉現代救難救災器材的缺乏，受限於傍晚視線不良，空勤直升機無法及時給予空中支援，在立委馬文君的促成下，雷虎科技上午捐贈高規格空拍機2台，給南投縣消防魚池分隊，南投縣消防局長林聰吉指出，各縣市近來開始重視空拍機支援，可以提升水上、山域救災的立即性。

立委馬文君表示，魚池國中旁的魚池尖山，本月12日發生森林火災，經過南投縣消防局及警察局等單位，日以繼夜滅火，終於在16日下午5點完全撲滅，卻曝露偏鄉地區現代救難救災器材的缺乏，如果消防局能擁有無人機支援，可以藉由航點規劃、影像傳遞及拼接等強化功能，提升救災山域現場回傳分析的立即性，藉以提供指揮官做決策參考。

全球第一家以遙控無人載具的雷虎科技，得知南投縣缺乏現代救災器材，董事長陳冠如立即答應，以民間力量捐贈法國Parrot熱感應空拍機及法國Parrot影像空拍機各1台，給南投縣消防魚池分隊使用，不少年輕消防員也都躍躍欲試，均表示，有了空拍機可以讓未來空中水上消防救災救難效率更加提升。