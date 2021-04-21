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酒精殺不死腸病毒 限水時可先用含氯漂白水消毒

中央社 / 彰化21日電

彰化縣衛生局今天指出，4月即將進入腸病毒流行高峰，民眾雖習慣用酒精消毒雙手，但酒精無法殺死腸病毒，為了省水，可先用含氯漂白水消毒雙手，再用清水洗掉殘留的漂白水。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受媒體聯訪時指出，以往4月都是腸病毒流行高峰期，但去年、前年腸病毒流行高峰期都在秋季和冬季，為何是在秋冬的原因目前還不清楚，但衛生單位仍是從4月開始宣導提醒民眾預防腸病毒。

葉彥伯說，受疫情影響，民眾都習慣戴口罩及用酒精消毒洗手，但酒精乾洗手無法消滅腸病毒，加上因缺水進行限水措施，洗手可能不如以往方便，但洗手是預防腸病毒及各種腸道傳染病的重要防疫措施，限水期間仍要聰明洗手。

葉彥伯指出，民眾如果轉開水龍頭還有水，注意水龍頭的水量不要開太大，洗手時先關水、避免塗抹太多肥皂或清潔劑，清潔和沖洗時，將水量儘量轉小；如果沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源，洗手時可先以小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後用清水洗掉殘留的漂白水。

葉彥伯說，如果無法取得清水，雙手也沒有明顯髒污，可以使用酒精含量75%的酒精或乾洗手清潔雙手，搓到完全乾燥為止，但仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。

腸病毒 酒精 衛生局

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