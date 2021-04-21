中市傳統市場名攤摘星數全台第一 吸引民眾體驗
台中市有多個傳統市場名攤聚集，是市民及外地遊客品嚐美食好去處，台中市政府今天表示，傳統市場去年蟬聯經濟部優良市集及樂活名攤評核總星數全台第1名，將持續提升經營環境。
台中市傳統市場在經濟部舉辦的「109年經濟部優良市集及樂活名攤評核」中，獲評核縣市名攤總星數第1名，更創下全國新高紀錄共獲3891顆星，市府表示，除了蟬聯菜市場金馬獎，民眾也喜歡到菜市場尋找道地美味。
為了提升傳統市場競爭力，翻轉民眾對傳統市場老舊印象，台中市經發局長張峯源表示，每年除固定編列並向中央爭取市場硬體改善經費，優化市場環境外，更透過招商引資與民間合作，或以多目標使用方式來活化低度使用市場，進一步提高市場經營績效。
張峯源指出，民國109年共投入約新台幣2億200萬元預算改善經費，市府還藉由辦理行銷活動及攤商輔導課程，積極提升市集軟實力，盼協助傳統市集在現今商業競爭及疫情逆境中找到「品牌定位」和「新價值」，以改善購物環境。
傳統市場也需要獲年輕族群的青睞才能永續經營，經發局表示，今年更規劃於7處公有市場辦理10場青商市集活動，一圓青年創業夢，並與經濟部合作進行市集軟硬體輔導改善及攤位提升改造計畫，持續投入資源優化市集。
張峯源說，市府更積極鼓勵攤商參加經濟部「優良市集及樂活名攤評核」，增加攤商自我認同，期盼傳統市集能持續發展成為更具舒適、人情味的優質市集，吸引更多民眾前往消費體驗。
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