台中大安農會豬肉結合新社農會杏鮑菇 二種產品新上市

台中市政府農業局輔導新社農會產銷履歷杏鮑菇，結合大安農會產銷履歷豬肉，研製「杏鮑菇純肉貢丸、杏鮑菇香腸」成功，今天在飛天豬餐館舉辦杏鮑菇純肉貢丸、杏鮑菇香腸的新品上市發表會，鮮美新口感，試吃民眾說好吃。

大安農會與全國菇類生產量最大的新社農會結合，挑選有著天下第一菇的美名的產銷履歷驗證杏鮑菇，雙履歷原料的加持之下，讓這個美味也雙倍安心，其中杏鮑菇香腸完全無添加豬油丁，突顯杏鮑菇多汁的特性，顛覆傳統香腸都有加豬油丁的製作方式。

大安農會總幹事蔡建宗今天主持新品上市說明會，霧峰農會總幹事黃景建、新社農會總幹事羅文正、理事長吳學輝、常務監事張恭平、理監事及職員一起品嚐用杏鮑菇貢丸及杏鮑菇香腸做成的料理，一口咬下，豬肉汁包覆著杏鮑菇，口感厚實。

大安區農會挑選來自新社區農會產銷履歷驗證的新鮮杏鮑菇，依照良好農業規範(TGAP)來生產管控，從原料的進貨、場區及人員的衛生管理、施藥的種類及時間到出貨都需詳細紀錄及掌控，加上第三方單位對產品的檢驗及稽核，經過多道把關所生產的農產品，是看的見的安心，是農民對消費者最大的保證。

新鮮杏鮑菇進入工廠後開始經過洗淨等關卡，嚴格控管所有的步驟，加上台中市大安區肉品市場產銷履歷驗證的新鮮豬肉製作而成；杏鮑菇純肉貢丸都需監控水煮後的中心溫度，貢丸冷卻後立即秤重包裝送至冷凍庫，保留住最新鮮的美味直到送到消費者的手中；杏鮑菇香腸將原本灌製香腸三分之一的豬油丁，以杏鮑菇取代，突顯杏鮑菇多汁的特性，不但增加香甜的口感，吃起來也不油膩，既養生又嚐鮮，符合現代健康養生概念。

總幹事蔡建宗表示，大安區肉品市場的研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。