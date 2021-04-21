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搶救原鄉爛路 南投縣砸600萬元整頓仁愛鄉3村6路
南投縣仁愛鄉南豐、大同及發祥3村居民向縣府反映，村落位居高山偏鄉，部分農路、產業道路長期遭風雨沖刷、行車輾壓，造成路面破損龜裂、路基掏空下陷，經勘查盤點，縣府將挹注600萬元修復6處道路，並責由工務處測設發包改善。
縣府指出，南豐、大同、發祥3村位居高山原鄉，道路多為農路或產業道路，村民向民代反映，南豐國小旁農路、大同仁幼農路與合望溪主支線道路、發祥村右側農路、慈峰清源農路及2處替代農路受損嚴重，盼公部門改善，確保交通安全。
經會勘確認，南豐國小旁農路為3米寬陡斜彎道，約200公尺長路面有大面積破洞影響行車交通，師生步行、騎單車也險象環生；大同村合望溪主支線道路也是路面破損，同樣得重鋪200公尺長、3米寬路面，2路段粗估各需90萬元經費。
另，大同村仁幼農路是通往清境農場的重要替代道路，但該4米寬農路損壞約達200公尺長，甚至有路基下陷，造成路面凹凸龜裂的危險狀況，評估後需加鋪鋼筋網補強，並重新鋪設混凝土水泥路面，所需經費估要120萬元。
而在發祥村部分，縣府表示，在該村對外替代農路18K處3米寬路面約有150公尺破損嚴重，更有兩處路基嚴重淘空流失，該村右側農路及慈峰清源農路也有類似情形，3路段均須打設5米深鋼軌樁補強，再重鋪路面，總經費約需300萬元。
縣長林明溱說，原鄉居民對外路途遙遠，往返交通已大不易，公部門更要確保道路品質及安全性，因此同意挹注總計600萬元經費修復南豐、大同及發祥3村6處危險道路，並責由工務處優先測設，盡速發包改善，給村民安全回家的路。
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