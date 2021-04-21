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台中南區國光路地下道填平 27日全面封閉車道施工

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市第三警分局副分局長蔡期望（右）昨上警廣，分享國光路地下道27日將封閉車道，以及轄區的治安概況。圖／第三警分局提供
台中市第三警分局副分局長蔡期望（右）昨上警廣，分享國光路地下道27日將封閉車道，以及轄區的治安概況。圖／第三警分局提供

台中市第三警分局副分局長蔡期望昨天上警廣台中分台，分享轄區內治安概況，他提到與市民生活息息相關的交通問題，南區國光路地下道將在27日填平，全面封閉車道，提醒用路人屆時要提早改道，另外蔡分享正確開關轎車車門的方式，避免開關門時，與行經的騎士、路人發生碰撞。

第三警分局副分局長蔡期望在昨早10時許，接受警廣台中分台主持人沈燕的採訪。蔡提到，國光路地下道填平工程預計將在4月27日全面封閉車道施工，請用路人先行規劃行車路線提早改道，並利用台中路、民生路、正義街、學府路、五權南路、美村路等替代道路通行，避免車潮壅塞，並請民眾配合員警、義交指揮，配合施工期間一時之不便，展望未來更加便捷、寬闊的行車動線。

蔡期望也分享，用路人都會遇到或耳聞，因路旁車輛突然開啟車門，險被「擊落」的驚險案例，養成正確開啟車門的習慣，對用路人來說極為重要，民眾應要有「兩段式開門法」的習慣。

他說，第一步，先看照後鏡再轉頭確認後方無來車；第二步，汽車駕駛人用右手開啟左車門強迫自己轉身，反之右方乘客應用左手開啟右車門，開啟約15公分，確認安全無人車，再開車門迅速下車。養成良好的開啟車門習慣，不僅能減少憾事發生的機率，更能確保用路人及自身安全。此外，也提醒汽機車騎士直行靠近路邊車輛時，也要保持安全邊際，培養料敵機先的防禦駕駛觀念。

他說，另外在詐騙部分，「投資型詐騙」已成今年第1季三大詐騙之首，詐騙集團看準民眾欲快速獲利之心態，標榜「買空賣空」、「穩賺不賠」或「破解後台」等口號，民眾投入的本金越多，損失就越多，如有遇到上述幾點所說的投資手法，務必先冷靜思考，小心查證，也可以撥打110報案專線或是165反詐騙專線諮詢，千萬不要成為詐團眼中的肥羊。

節目最後，蔡期望談到校園毒品問題，他提醒家長，平時多關注家中青少年子女日常活動與交友情形，孩子若有作息改變、情緒不穩或家中出現可疑白色粉末、奇特香菸製品等異常徵兆，務必要多加留意，切莫一時疏於關切而造成無法彌補的身心傷害。

詐騙集團

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