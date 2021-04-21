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台中世界蘭展4月23日開幕 改「數位展覽」線上看

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
樂農館主軸為「生命樹」，利用大量竹片和枯木放射狀覆蓋於展館鋼骨，外層交錯散佈著眾多的蘭花，期許將不朽的生命力向外發散至世界各地。圖／民眾提供
樂農館主軸為「生命樹」，利用大量竹片和枯木放射狀覆蓋於展館鋼骨，外層交錯散佈著眾多的蘭花，期許將不朽的生命力向外發散至世界各地。圖／民眾提供

世界蘭花會議暨展覽為全世界三大蘭展之一，台中歷經10年爭取，終獲2020年主辦權，卻因疫情延期。近期國內疫情趨緩，將於4月23日在台中花博外埔園區開幕，展覽首創蘭花雲，導入最新的雲端虛擬實境，不開放一般民眾進入參觀，透過「數位展覽」方式，讓民眾線上觀看彷彿身歷其境。

台中市農業局指出，世界蘭花會議暨蘭展為蘭花產業指標性的國際活動，每3年舉辦一次，台灣自2005年起爭取，終於在2014年南非世界蘭花會議獲得2020年主辦權，並落腳在台中，這也是世界蘭花會議組織在1954年成立後首次在台灣舉辦。

第23屆世界蘭花會議暨蘭展原訂去年3月9日至18日在台中花博外埔園區舉行，卻因疫情延後舉行。中市府去年底重啟籌辦，但今年初衛生福利部桃園醫院爆發院內感染，經重新評估活動舉辦風險後，決定4月23日在台中花博外埔園區開幕，但改為「數位展覽」，除國際會議採視訊會議，競賽也改線上評審，且不開放一般民眾進入，僅開放專業人士及產業團體預約參觀。

農業局指出，世界蘭花會議暨蘭展規劃「樂農館」與「智農館」兩個展覽館，樂農館主軸為「生命樹」，利用大量竹片和枯木放射狀覆蓋於展館鋼骨，外層交錯散佈著眾多的蘭花，期許將不朽的生命力向外發散至世界各地，並以生命三要素的「陽光」、「空氣」、「水」為主題，主題景也融入竹藝編織的竹藝龍以及藺草編織的大甲媽。

智農館則規劃原生蘭展區，呈現千種原生蘭，展出包含具有代表性的台灣品種，包括於1897年在蘭嶼發現的「台灣阿嬤」，阿里山復育成功的「一葉蘭」等，展現台灣蘭花之美。另也展出1000株參與競賽的蘭花，採線上評審。

農業局表示，世界蘭花會議暨蘭展4月23日在台中花博外埔園區開幕，數位展覽24日上線，為期2個月。因疫情影響，國際會議4月24日至4月26日，採視訊方式線上交流，共有101場會議影音，將有來自46個國家、466位外賓線上參與。

世界蘭花會議暨展覽首次在台灣舉辦，將於4月23日在台中花博外埔園區開幕，因疫情影響，不開放一般民眾進入參觀，採數位展覽。圖／民眾提供
世界蘭花會議暨展覽首次在台灣舉辦，將於4月23日在台中花博外埔園區開幕，因疫情影響，不開放一般民眾進入參觀，採數位展覽。圖／民眾提供

疫情 花博

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