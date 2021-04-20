今晚生人迴避！彰化縣田尾鄉沿台一線轉東螺溪送肉粽

又有「送肉粽」！臉書社群「北斗小鎮大小事」PO文，今天晚上田尾鄉饒平村某戶人家舉辦「送肉粽」儀式，將從中山路一段往南，到北勢橋往右走東螺溪，往西直達海邊送走煞氣，用路人今晚10點30分到11點30分盡量避開這個路線。

田尾鄉長林守政說，今天收到訃文，得知饒平村有一名年約70歲長者往生，據他了解，家屬接受葬儀社的建議，為上吊輕生的長者舉辦「送肉粽」儀式，送走煞氣，儀式就在今天晚上舉行。

田尾鄉饒平村長蔡文欽表示，臉書群組發布有關送肉粽的訊息，是提醒民眾避開路線，改走其它替代道路，村內等鄰近店家都會配合提早關門休息，希望送走煞氣，家屬的家和村內都平安祥和。

據了解，東螺溪出海口在福興鄉的福寶橋，溪水與員林大排會口的水流會合後排入台灣海峽，依照民俗「送肉粽」隊伍應送到海邊。

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