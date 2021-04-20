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今晚生人迴避！彰化縣田尾鄉沿台一線轉東螺溪送肉粽

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像樑木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流，主要盛行於彰化鹿港沿海地區。本報資料照片
「送肉粽」儀式是為上吊身亡者舉辦的去煞儀式，由法師作法後，將上吊者用來上吊的支撐物，像樑木、樹枝等取下， 送往海邊火化放流，主要盛行於彰化鹿港沿海地區。本報資料照片

又有「送肉粽」！臉書社群「北斗小鎮大小事」PO文，今天晚上田尾鄉饒平村某戶人家舉辦「送肉粽」儀式，將從中山路一段往南，到北勢橋往右走東螺溪，往西直達海邊送走煞氣，用路人今晚10點30分到11點30分盡量避開這個路線。

田尾鄉長林守政說，今天收到訃文，得知饒平村有一名年約70歲長者往生，據他了解，家屬接受葬儀社的建議，為上吊輕生的長者舉辦「送肉粽」儀式，送走煞氣，儀式就在今天晚上舉行。

田尾鄉饒平村長蔡文欽表示，臉書群組發布有關送肉粽的訊息，是提醒民眾避開路線，改走其它替代道路，村內等鄰近店家都會配合提早關門休息，希望送走煞氣，家屬的家和村內都平安祥和。

據了解，東螺溪出海口在福興鄉的福寶橋，溪水與員林大排會口的水流會合後排入台灣海峽，依照民俗「送肉粽」隊伍應送到海邊。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

臉書社群出現「送肉粽」公告，就在今晚。圖／截自臉書
臉書社群出現「送肉粽」公告，就在今晚。圖／截自臉書

送肉粽 替代道路

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