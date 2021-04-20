台中捷運加YouBike 明道中學：可減少20至30輛校車

台中市推動iBike倍增計畫，預計從現有的329站iBike1.0，再新增1000站，並升級為YouBike2.0，可直接綁定行動支付，提升租借便利性。今增設的第200站設在明道高中，市長盧秀燕特別前往主持啟用典禮並表示，YouBike2.0是更智能、更方便、更新的車種，未來還會視情況再增加。

此站位在明道高中信義路側的校門旁，有YouBike2.0、40輛，可與捷運綠線搭配，讓交通更方便。校方為迎接盧秀燕等的到來，就在校內舉辦啟用典禮，也因為許多市府官員、來賓都是明道中學畢業，加上盧秀燕也說自己的小孩也讀明道，所以今的典禮更有明道人聚會之感，也顯得特別熱鬧。

校長汪大久說，明道中學推動永續校園，是全國唯一獲得國家永續獎的學校，且兩年多前發起「明道綠捷生活圈」專案，鼓勵學生減少家長接送，多搭乘大眾運輸，獲得良好成效。該校現今有校車110輛，未來捷運搭配YouBike2.0，估計可減少20至30輛校車的需求。

他說，明道在烏日設校52年，也把烏日的發展融入課程，希望未來能把烏日打造成有iBike、有捷運、有文創和很多美食的觀光示範特區，讓全國民眾都能到烏日一遊。

盧秀燕致詞時，特別感謝汪大久日前在捷運試營運時，還親自拍影片示範，鼓勵師生多使用YouBike2.0並結合捷運上、下學，響應節能減碳。

她說，因公共自行車廣受市民喜愛，市府去年籌措5億元預算啟動「iBike倍增計畫」並升級系統為YouBike2.0，盼讓2.0站點三倍增。而公共自行車對通勤學子來說是非常方便的交通工具，市府目標廣增YouBike2.0站點至1000站，加上原先329座iBike1.0，共計1329站點，讓台中在低碳運輸方面更有成效，提升市民生活品質。