南投埔里觀光推深度旅行 體驗製麵、咖啡及茶會

國內旅遊因疫正夯，南投縣觀光協會、大埔里地區觀光發展協會串連國立暨南國際大學管理學院透過USR計畫，連結日月潭觀光圈計畫資源，並結合水沙連地區產業，投入優化創新深度旅行產品，今試辦深度踩點遊程，盼提高在地旅遊產值。

南投縣觀光協會指出，交通部為因應疫情及觀光主流化提出「觀光圈」策略，南投縣去年在日管處輔導下，跨縣市與彰化縣二水、田中觀光業者及共同組成日月潭觀光圈，而為加強國旅競爭力，更與暨大共同深化開發遊程，吸引高質量遊客。

該協會今年與大埔里地區觀光發展協會、暨大學管理學院藉由USR計畫，以埔里知名的「桃米生態村」為主軸深度優化，設計「桃米里山好生活－幸福手作旅行」融合在地產業元素規劃DIY手作、品茗及咖啡，今則邀觀光業界及相關人士踩點。

而「桃米深度旅行」上午前往桃米塾懷舊老宅，先由暨大餐飲系老師陳國明引導進行烏龍麵手作DIY，烏龍麵則會成為自己的中餐；再來由暨大管院USR計畫主持人鄭健雄教授所帶領的咖啡職人團隊，提供了不同風味的手沖咖啡教學品嘗。

下午則是到廣為人知的桃米紙教堂，但造訪的是園區新景點「蝶夢亭」，而蝶夢亭用天然竹材及竹編構造的蝴蝶生態意涵活動空間，現場便安排古箏展演茶會，品茗魚池在地茶湯，品嘗暨大觀餐系吳淑玲教授所輔導的甜品業者的特色茶點。