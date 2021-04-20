快訊

日職／陳偉殷二軍再繳好投 新洋投報到卡位危機加劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高麗菜葉焦心乾賣相差 中區農改場：不是病別擔心

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
高麗菜表面葉子的葉緣焦黃，包餡乾燥，賣相不好。圖／洪寶評提供
高麗菜表面葉子的葉緣焦黃，包餡乾燥，賣相不好。圖／洪寶評提供

天氣熱又缺水，高麗菜有的不但表面菜葉乾燥，有些連菜心都乾燥，被北部果菜拍賣市場打回票，導致盤商收購意願低，今天整體交易行情雖微漲，但沒進果菜市場的高麗菜直接回流到零售市場或農民自賣，價格仍在低檔徘徊。

農民洪寶評表示，去年11月彰雲沿海很多高麗菜出現菜葉邊緣焦黃和內部菜葉乾燥的症狀，稱為「頂燒症」，彰化縣北斗鎮以北的才沒這種問題，今年又發生相同情形，北部果菜拍賣市場檢查出蟲蛀、頂燒症的都退回，進場交易量減少，拉升拍賣價格。

北部果菜市場的高麗菜拍賣均價介於10元至13.8元，比起清明節前上漲將近一倍，沒北上的蔬菜留在產地拍賣，溪湖鎮果菜市場拍賣均價7.4元，明顯低於北部市場，有些高麗菜品質連拍賣市場都進不去，農民交給菜販運到零售市場拋售，或農民載到路邊掛牌拍賣，3顆到4顆只要50元；農民擔心高麗菜價要一路便宜到端午。

台中區農業改良場秘書蕭政弘今天說，造成高麗菜頂燒症有四大原因，分別是品種不耐熱，在高溫期特別容易發生、遭到黃條葉蚤侵蝕根系，高麗菜對水分和養分的吸收不足、施用過多氮肥使高麗菜生長過速、土壤過於乾燥沒澆水，要依個案診斷發生原因和找對策。

蕭政弘舉例，初秋品種的高麗菜若遇上冬季高溫，農民施肥過多，容易發生頂燒症，外觀是葉緣焦黃，包餡乾燥，炒菜在菜餚裡冒出「枯葉」不太好看；頂燒症是高麗菜的生理障礙，不是病，因賣相菜而不被消費者喜歡，其實食用安全方面沒問題。

高麗菜 農民 高溫

延伸閱讀

挺農民愛分享 汐止善心人送400顆高麗菜

自發性耕鋤高麗菜？政府農民各說各話陷入羅生門

嘜擱送高麗菜啊！農民擔心菜價回不來便宜到端午

重機企業採購高麗菜 400車友化身送菜小蜜蜂周末送愛

相關新聞

南投埔里觀光推深度旅行 體驗製麵、咖啡及茶會

國內旅遊因疫正夯，南投縣觀光協會、大埔里地區觀光發展協會串連國立暨南國際大學管理學院透過USR計畫，連結日月潭觀光圈計畫...

高麗菜葉焦心乾賣相差 中區農改場：不是病別擔心

天氣熱又缺水，高麗菜有的不但表面菜葉乾燥，有些連菜心都乾燥，被北部果菜拍賣市場打回票，導致盤商收購意願低，今天整體交易行...

綠竹筍產季來了今年減產 好吃唯有即買即煮

今年乾旱，綠竹筍生長大受影響，比往年慢一個月產出，重量也減輕30%，但少雨也有優點，今年綠竹筍較清甜，使得整體價格持平，...

中捷綠線425通車 紀念票、中信兄弟聯名商品搶先開賣

台中捷運綠線4月25日中午12時正式通車，為慶祝通車，台中捷運公司推出2款紀念票商品，內含悠遊卡、立體書或鐵道守護者鑰匙...

中捷綠線4月25日通車全面收費 前一天停駛做安全確認

台中捷運綠線3月23日重啟試營運，預計4月25日上午舉辦通車典禮，中午12時正式通車。市長盧秀燕今天在市政會議上呼籲市民...

鹿港崑崙台泊地老舊 彰縣府修路、建維修平台

彰化鹿港崑崙台泊地為在漁船筏停靠平台，但出海路路面破損龜裂，部分掏空下陷，且與鄰近塭仔泊地都同樣欠缺漁船筏維修平台，彰化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。