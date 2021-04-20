高麗菜葉焦心乾賣相差 中區農改場：不是病別擔心

天氣熱又缺水，高麗菜有的不但表面菜葉乾燥，有些連菜心都乾燥，被北部果菜拍賣市場打回票，導致盤商收購意願低，今天整體交易行情雖微漲，但沒進果菜市場的高麗菜直接回流到零售市場或農民自賣，價格仍在低檔徘徊。

農民洪寶評表示，去年11月彰雲沿海很多高麗菜出現菜葉邊緣焦黃和內部菜葉乾燥的症狀，稱為「頂燒症」，彰化縣北斗鎮以北的才沒這種問題，今年又發生相同情形，北部果菜拍賣市場檢查出蟲蛀、頂燒症的都退回，進場交易量減少，拉升拍賣價格。

北部果菜市場的高麗菜拍賣均價介於10元至13.8元，比起清明節前上漲將近一倍，沒北上的蔬菜留在產地拍賣，溪湖鎮果菜市場拍賣均價7.4元，明顯低於北部市場，有些高麗菜品質連拍賣市場都進不去，農民交給菜販運到零售市場拋售，或農民載到路邊掛牌拍賣，3顆到4顆只要50元；農民擔心高麗菜價要一路便宜到端午。

台中區農業改良場秘書蕭政弘今天說，造成高麗菜頂燒症有四大原因，分別是品種不耐熱，在高溫期特別容易發生、遭到黃條葉蚤侵蝕根系，高麗菜對水分和養分的吸收不足、施用過多氮肥使高麗菜生長過速、土壤過於乾燥沒澆水，要依個案診斷發生原因和找對策。

蕭政弘舉例，初秋品種的高麗菜若遇上冬季高溫，農民施肥過多，容易發生頂燒症，外觀是葉緣焦黃，包餡乾燥，炒菜在菜餚裡冒出「枯葉」不太好看；頂燒症是高麗菜的生理障礙，不是病，因賣相菜而不被消費者喜歡，其實食用安全方面沒問題。