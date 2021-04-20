中科二林園區招商 4/28辦理說明會

中部科學園區二林園區將於28日舉辦投資招商說明會，中科管理局今天表示，二林園區可供產業進駐專區為343公頃，土地租金每公頃約新台幣8萬元，是中台灣可供建廠最大園區。

為吸引優質廠商進駐投資及加速科技產業聚落形成，中科管理局與行政院中部聯合服務中心將於28日在台中福華飯店共同舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，歡迎有投資意願廠商踴躍報名參加。

中科管理局表示，中部地區向來為精密機械產業重鎮，目前30家廠商申請進駐中科二林園區，超過7成為精密機械產業，另有1家國內半導體封測旗艦大廠也將進駐，已逐漸產生磁吸效應，帶動上、下游產業鏈群聚，園區未來發展後勢看漲，並將形成產業聚落。

中科管理局指出，二林園區擁有631公頃完整的園區規劃，可供產業進駐專區為343公頃，是目前中台灣可提供最大建廠用地的園區，土地租金每公頃約8萬元，大幅減輕廠商初期建置成本。

二林園區為提供更安全、便捷及完善的服務，中科管理局表示，園區已同步規劃興建第一期標準廠房及園區從業人員宿舍工程，以打造優質的園區生活環境；而園區周邊聯外交通道路仍持續建設中，其中台76快速道路延伸線工程預計2025年完工，屆時可大幅縮短中彰投區域的運輸時間及運輸成本。