綠竹筍產季來了今年減產 好吃唯有即買即煮

今年乾旱，綠竹筍生長大受影響，比往年慢一個月產出，重量也減輕30%，但少雨也有優點，今年綠竹筍較清甜，使得整體價格持平，因減產三成，農民收入跟著縮水，祈求老天趕快下雨，讓農作物可以正常生長。

彰化縣竹筍種植區集中八卦山麓，彰化平原較少見，溪湖鎮青農黃瑞堯繼承祖父和父親的農田，希望擺脫慣性農法，從蔬菜改種不噴藥殺蟲、不施用化學肥料的農作物，先種紅龍果，兩年前增種綠竹筍。

黃瑞堯今天表示，溪湖鎮位在彰化平原，他種植適合台灣西部平原的綠竹筍品種，竹筍喜歡濕熱的天氣，今年幾乎不下雨，竹筍生長受影響，本來清明節前後應該進入產季，但慢了一個月，產量也減少三成，每支綠竹筍正常重量400至450克，今年每支300至350公克。

雨水少的唯一好處是綠竹筍比往年清甜，黃瑞堯說，有消費者稱綠竹筍是蔬菜中的水梨，消費者選購綠竹筍時，應挑選筍尖短、筍頭大，如果筍尖較柔軟青翠，代表是當天現採，若較乾硬則可能是前一天採收；煮綠竹筍宜用冷水，不加蓋，大火煮沸後轉小火煮10至15分鐘即可。

溪湖鎮長黃瑞珠和黃瑞堯非親非故，基於支持在地青農，今天前往黃瑞堯經營的「杰爸農場」，品嘗竹筍炒肉絲、涼筍沙拉和竹筍排骨湯。黃瑞珠表示，溪湖鎮盛產蔬菜，大部分種植葉菜類，青農願意嘗試種植綠竹筍，口感清甜，就像水梨一般好吃，值得消費者參考。