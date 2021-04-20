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綠竹筍產季來了今年減產 好吃唯有即買即煮

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠跟著青農黃瑞堯學挖綠竹筍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠跟著青農黃瑞堯學挖綠竹筍。記者簡慧珍／攝影

今年乾旱，綠竹筍生長大受影響，比往年慢一個月產出，重量也減輕30%，但少雨也有優點，今年綠竹筍較清甜，使得整體價格持平，因減產三成，農民收入跟著縮水，祈求老天趕快下雨，讓農作物可以正常生長。

彰化縣竹筍種植區集中八卦山麓，彰化平原較少見，溪湖鎮青農黃瑞堯繼承祖父和父親的農田，希望擺脫慣性農法，從蔬菜改種不噴藥殺蟲、不施用化學肥料的農作物，先種紅龍果，兩年前增種綠竹筍。

黃瑞堯今天表示，溪湖鎮位在彰化平原，他種植適合台灣西部平原的綠竹筍品種，竹筍喜歡濕熱的天氣，今年幾乎不下雨，竹筍生長受影響，本來清明節前後應該進入產季，但慢了一個月，產量也減少三成，每支綠竹筍正常重量400至450克，今年每支300至350公克。

雨水少的唯一好處是綠竹筍比往年清甜，黃瑞堯說，有消費者稱綠竹筍是蔬菜中的水梨，消費者選購綠竹筍時，應挑選筍尖短、筍頭大，如果筍尖較柔軟青翠，代表是當天現採，若較乾硬則可能是前一天採收；煮綠竹筍宜用冷水，不加蓋，大火煮沸後轉小火煮10至15分鐘即可。

溪湖鎮長黃瑞珠和黃瑞堯非親非故，基於支持在地青農，今天前往黃瑞堯經營的「杰爸農場」，品嘗竹筍炒肉絲、涼筍沙拉和竹筍排骨湯。黃瑞珠表示，溪湖鎮盛產蔬菜，大部分種植葉菜類，青農願意嘗試種植綠竹筍，口感清甜，就像水梨一般好吃，值得消費者參考。

綠竹筍產季到10月，黃瑞堯不交給盤商，而是接受網購和民眾直接購買、宅配，每公斤維持100元，其他農民透過盤商賣到台北零售市場，每公斤喊價150元。黃瑞堯建議，買回綠竹筍一定當天煮熟，不要冷藏，以免甜味褪去。「杰爸農場」電話0988787272、0912337707。

彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠品嘗青農黃瑞堯和妻子姚沛綺製作的竹筍料理。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮長黃瑞珠品嘗青農黃瑞堯和妻子姚沛綺製作的竹筍料理。記者簡慧珍／攝影

青農 農民

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