南投首家軍職場教保中心 擬112年收30名2到6歲童

南投縣內第一家由軍方設置的職場教保服務中心有望落腳南投縣後備指揮部，規劃招收30名2歲到6歲幼童，以招收縣內軍人的子女為第一優先對象，空間整修後，預計112年6月開班。

為照顧軍眷，國防部在台北市大直設立非營利幼兒園，國民黨立法委員馬文君認為立意完善，便積極向國防部爭取在南投縣開設類似機構，初步獲國防部、教育部同意，地點規劃在南投市民族路旁的南投縣後備指揮部，馬文君今天會同國防部、教育部前往踏勘。

根據簡報資料，這處場地經教育部國民及學前教育署評估合於相關法規，同意開辦1個班30人學齡前2歲到6歲的職場教保服務中心，有獨立出入口，一旁還有籃球場可供幼童戶外活動，待完成建築物耐震初評、空間整修及預算申請，預計民國112年6月開班。

未來這處職場教保中心設立後，將成為南投縣內第一家由軍方設立的職場教保中心，委託專業機構經營，優先招收縣內軍人的子女，經先期內部調查南投縣後備指揮部、南投憲兵隊、陸軍兵工整備發展中心服役軍人，已有28人表達意願，開辦後若有餘額，也可招收弱勢、一般身分等縣民的幼兒，營造南投友善育兒環境。

馬文君表示，在南投縣後備指揮部設置教保中心可以具體落實照顧官兵政策、活化國軍土地、減輕家庭育兒負擔，也有利推動募兵制，目前先規劃一班30人名額，若正式上路後辦理情形不錯，再爭取其他單位也設置，同時希望這處教保中心提早在明年就開班。