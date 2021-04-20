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中捷綠線4月25日通車全面收費 前一天停駛做安全確認

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運綠線3月23日重啟試營運，預計4月25日上午舉辦通車典禮，中午12時正式通車，民眾注意通車時間，別撲空了。記者喻文玟／攝影
台中捷運綠線3月23日重啟試營運，預計4月25日上午舉辦通車典禮，中午12時正式通車，民眾注意通車時間，別撲空了。記者喻文玟／攝影

台中捷運綠線3月23日重啟試營運，預計4月25日上午舉辦通車典禮，中午12時正式通車。市長盧秀燕今天在市政會議上呼籲市民注意停駛時間，4月24日至25日上午12時是通車準備，乘客要留意避免撲空，民眾搭乘捷運請遵守「旅客運送」規則，包括戴口罩、禁飲食等。

台中捷運通車典禮當晚在文心森林公園站圓滿戶外劇場舉辦「台中脈動」演唱會，免費自由入場，邀市民同享中捷通車喜悅。

台中市交通局長葉昭甫說，通車典禮還在確認出席名單，為什麼通車前要先暫停營運一天？因為4月25日起要開始收費，系統要全面更新，中捷公司和站務人員，需要每一站、每一個閘門進出口逐一確認刷卡系統的調整。

「完不了工的要完工，有市民覺得中捷績效爛，是爛尾樓的交通建設，我們的中捷就要通車啟用了！」盧秀燕分享心路歷程說，這段時間她穿著捷運制服，把責任穿在身上，象徵對市民的承諾，4月25日捷運綠線正式通車營運後，她將脫下捷運制服，象徵任務告一段落。

盧指出，雙北捷運歷經20、30年，路網相當綿密，帶給市民交通方便、經濟發展及區域均衡，現在的市府團隊提出「捷運台中」計畫，多線同時進行準備，第一階段「捷運台中」整體路網日前獲交通部原則同意備查，捷運藍線3月提送交通部審查，交通部核准後，將進行徵收、開工等實質建設；捷運橘線4月9日將可行性研究提送交通部審查，未來也規劃捷運紫線等，多線進行加速台中捷運建設。

中捷綠線正式通車後將開始收費，市府已發給全市6至12歲小朋友「台中市兒童卡」，持該卡搭乘捷運可享半價優惠，照顧兒童權益。

台中捷運公司董事長林志盈表示，4月25日中午12時正式通車後開始收費，提醒旅客記得攜帶電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）乘車，並要儲值，或可在車站購買電子票證或單程票乘車；防疫期間也請旅客戴好口罩，如未戴口罩則禁止進出車站；另外，旅客通過閘門進站後禁止飲食，若違規將酌情開罰。

捷運試營運搭乘人次統計截至昨日，累計運量達186萬人次，日均運量平日5萬人次、假日10萬人次，預估正式營運後，第一年平均日運量約5萬1000人次，其中平日約3萬5000至4萬人次，假日約6至7萬人次。

針對市民關切票價優惠方案，林志盈表示，市府正在規劃通勤、通學月票優惠方案，將根據收費營運2至3個月後運量、使用強度進行評估，推出「常客」優惠，兼顧長距離及短距離旅客權益。

台中捷運綠線3月23日重啟試營運，預計4月25日上午舉辦通車典禮，中午12時正式通車，民眾注意通車時間，別撲空了。記者喻文玟／攝影
台中捷運綠線3月23日重啟試營運，預計4月25日上午舉辦通車典禮，中午12時正式通車，民眾注意通車時間，別撲空了。記者喻文玟／攝影

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