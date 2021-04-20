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單親媽媽中風經濟陷困境 台中行善團伸援手

中央社 / 台中20日電

台中市北區一名戴姓單親媽媽靠包水餃養3名女兒，小女兒罹患血癌經常進出醫院，而戴女日前突然中風需要復健無法工作，台中行善團協會今天與房仲業者捐助新台幣26萬多元救急。

台中行善團協會表示，46歲的戴姓單親媽媽租住在北區一處公寓，獨自撫養3名女兒，最小的才就讀小學二年級，因罹患血癌，經常進出醫院，為了照顧小孩，戴女在家中做起手工水餃，水餃口味多種，豬肉選用台灣豬，真材實料，獲得不少客戶肯定。

台中行善團協會指出，戴女因過年前小孩住院，暫時無法包水餃，小孩出院後，3月底開始將年前的訂單，慢慢出給客戶，日夜操勞不休，導致身體出狀況，4月10日晚上突然昏倒送中國醫藥大學附設醫院急救。

戴女雖然救回一命，台中行善團協會表示，由於是中風，醫院研判需要半年復健期，面臨須住院3個月的24小時看護費9萬元，讓經濟陷入困頓的戴女煩惱不已。

平時就熱心參與台中行善團協會公益活動的房仲業者，得知戴女遭遇後，隨即展開內部勸募活動，期盼能幫忙解決龐大看護費用，並於今天前往中國附醫將捐款交給她。

台中行善團協會理事長柯朝枝說，未來將尋求更多會員及長期支持參與行善團的朋友們，來幫戴女圓夢，讓她能開間屬於自己的水餃專賣店。

戴姓單親媽媽感謝行善團協助，她說，自己小中風後行動不便，醫師雖說不必開刀，但必須復健3個月，而小女兒從去年4月開始已手術3次，但血管瘤還不斷增生，原本醫師說這個月要再手術，目前已先暫緩。

復健

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