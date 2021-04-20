鹿港崑崙台泊地老舊 彰縣府修路、建維修平台

彰化鹿港崑崙台泊地為在漁船筏停靠平台，但出海路路面破損龜裂，部分掏空下陷，且與鄰近塭仔泊地都同樣欠缺漁船筏維修平台，彰化縣府委託彰化區漁會進行修建工程，目前進行招標作業，預計最快8月底就能完工。

彰化縣長王惠美等人今天與漁會、民代前往鹿港崑崙台泊地視察，彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，崑崙台停泊漁船筏約有40餘艘，塭仔港有60餘艘，但兩處受漲退潮的海浪拍打，造成道路龜裂，且沒有修復的場域，漁民過去維修都得到台中梧棲漁港，漁民建議修建崑崙台泊地路面及漁船筏維修平台，降低漁民往返風險，免於舟車勞頓之苦。

王惠美說，工程由區漁會發包施作，預計工期90天，未來漁船筏維修平台設施，可以提供塭仔泊地及崑崙台泊地漁船筏上架維修，也希望可以規劃讓遊客前來休閒僅，將與白色海豚屋、慶安水道、塭仔港等連結成一條旅遊路線，且目前正建造由芬園鄉經彰化市、和美鄉鎮至伸港鄉的自行車道，也將計畫再由伸港往沿海路線走，讓自行車道延伸到所有彰化的海岸線。