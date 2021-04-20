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鹿港崑崙台泊地老舊 彰縣府修路、建維修平台

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港崑崙台泊地為在漁船筏停靠平台，但出海路路面破損龜裂，部分掏空下陷。記者林敬家／攝影
彰化鹿港崑崙台泊地為在漁船筏停靠平台，但出海路路面破損龜裂，部分掏空下陷。記者林敬家／攝影

彰化鹿港崑崙台泊地為在漁船筏停靠平台，但出海路路面破損龜裂，部分掏空下陷，且與鄰近塭仔泊地都同樣欠缺漁船筏維修平台，彰化縣府委託彰化區漁會進行修建工程，目前進行招標作業，預計最快8月底就能完工。

彰化縣長王惠美等人今天與漁會、民代前往鹿港崑崙台泊地視察，彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，崑崙台停泊漁船筏約有40餘艘，塭仔港有60餘艘，但兩處受漲退潮的海浪拍打，造成道路龜裂，且沒有修復的場域，漁民過去維修都得到台中梧棲漁港，漁民建議修建崑崙台泊地路面及漁船筏維修平台，降低漁民往返風險，免於舟車勞頓之苦。

王惠美說，工程由區漁會發包施作，預計工期90天，未來漁船筏維修平台設施，可以提供塭仔泊地及崑崙台泊地漁船筏上架維修，也希望可以規劃讓遊客前來休閒僅，將與白色海豚屋、慶安水道、塭仔港等連結成一條旅遊路線，且目前正建造由芬園鄉經彰化市、和美鄉鎮至伸港鄉的自行車道，也將計畫再由伸港往沿海路線走，讓自行車道延伸到所有彰化的海岸線。

崑崙台泊地位於鹿港鎮山崙里，當地漁民以漁撈及淺海養殖漁業為主，農業處指出，這次改善工程針對既有路面打除後重新鋪設混凝土路面，修復面積共計約480平方公尺；另新建漁船筏維修平台，施作面積約計192平方公尺，所需經費約105萬元。

彰化縣長王惠美等人今天到鹿港崑崙台泊地視察。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今天到鹿港崑崙台泊地視察。記者林敬家／攝影
彰化鹿港崑崙台泊地為在漁船筏停靠平台，但出海路路面破損龜裂，彰化縣府補助改善。記者林敬家／攝影
彰化鹿港崑崙台泊地為在漁船筏停靠平台，但出海路路面破損龜裂，彰化縣府補助改善。記者林敬家／攝影
彰化鹿港崑崙台泊地改善工程針對既有路面打除後重新鋪設混凝土路面，彰化縣長王惠美等人今天前往視察。記者林敬家／攝影
彰化鹿港崑崙台泊地改善工程針對既有路面打除後重新鋪設混凝土路面，彰化縣長王惠美等人今天前往視察。記者林敬家／攝影

漁民 鹿港

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