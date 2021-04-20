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玄璣公園立牌字樣遭指拍馬屁 北斗鎮長：會檢討

中央社 / 彰化20日電

位於彰化縣北斗鎮光復路、學府路口新落成的玄璣公園，入口處有塊印有「玄璣公園在北斗」的立牌，有民眾向媒體投訴是在拍北斗鎮長李玄在的馬屁，李玄在則說會檢討。

有民眾向媒體投訴指稱，位於彰化縣北斗鎮光復路、學府路花費新台幣900萬元落成的玄璣公園，入口處的立牌上印有「玄璣公園在北斗」字樣，其中「玄」跟「在」2個字顏色不同，認為是在拍北斗鎮長李玄在的馬屁。

民眾認為，鎮長為鎮民爭取福利是職責，許多地方早就不流行題名文化，像北斗鎮這樣把鎮長名字放得很顯眼，讓他感覺很差。

李玄在說，北斗七星指的是「第一天樞，第二天璇，第三天璣，第四天權，第五玉衡，第六開陽，第七瑤光」，公園命名採北斗七星「璇璣」之意。

李玄在指出，有公所同仁想到剛好鎮長的名字有個「玄」字，與「璇」同音，因此取名「玄璣」，既然有不同聲音，公所將採納改進。

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