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彰化健身風氣盛 首度辦健美健身全國賽免費參觀
彰化縣健身房近年如雨後春筍，運動風氣漸起，彰化縣將在今年5月16日首度舉辦大型的健美健身比賽，競賽分為健美組、形體組、比基尼組等組別，目前已有70多名選手報名，來自各地的健身好手齊聚，預計將上演一場血脈噴張的公開賽。
彰化縣體育會健美委員會主委黃俊源與中華民國健美健身協會許安進理事長奔走下，首度在彰化縣縣長盃全國健美健身錦標賽，黃俊源說，彰化有許多健身健美好手，過去都是組代表隊到外縣市比賽，在地運動人口仍待開發，向縣長王惠美及議長謝典林建議，應將健身健美列為彰化縣每年的常態重要賽事，讓更多人了解賽事並加入，增進國民健康。
黃俊源也說，這次除了高額獎金外，還將選出具備當地榮譽的彰化先生與彰化小姐，邀請各縣市選手一同角逐。彰化縣縣長盃全國健美健身錦標賽選辦在鹿港天后宮旁的文開國小，也免費參觀，希望帶動周邊商機，為地方帶來觀光產業收益。
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