藝術家林佳鴻「修蛋紀」個展 臻藝術芬畫廊推出

藝術家林佳鴻以「蛋」為主題，即日起到5月15日止在高雄臻藝術Fen Atelier德國芬畫廊展出，林佳鴻現任朝陽科技大學視覺傳達設計系專任講師，作品曾經獲得法國、美國、英國、義大利等多處影展與藝術競賽等二十多項獎項，這次推出「修蛋記」個展，代表他在創作的過程中如同修行般地看待蛋、思考蛋的元素意義和生命的本質、修改塗改蛋的造型和畫面設計等，也紀錄著對生命和愛的印記。

林佳鴻表示，他在「初衷」作品中畫面有老鷹的水晶翅膀及蛋的元素結合，在超現實主義的油畫表現中成功地將兩種矛盾的元素呈現出夢想遨遊天際，也象徵著初心，其餘作品也都有象徵生命起源的含意，並結合現代社會人們漠視彼此的隱喻，希望喚回初心。