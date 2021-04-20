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藝術家林佳鴻「修蛋紀」個展 臻藝術芬畫廊推出

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
藝術家林佳鴻在「初衷」作品中畫面有老鷹的水晶翅膀及蛋的元素結合，在超現實主義的油畫表現中成功地將兩種矛盾的元素呈現出夢想遨遊天際，也象徵著初心。記者劉學聖／攝影
藝術家林佳鴻在「初衷」作品中畫面有老鷹的水晶翅膀及蛋的元素結合，在超現實主義的油畫表現中成功地將兩種矛盾的元素呈現出夢想遨遊天際，也象徵著初心。記者劉學聖／攝影

藝術家林佳鴻以「蛋」為主題，即日起到5月15日止在高雄臻藝術Fen Atelier德國芬畫廊展出，林佳鴻現任朝陽科技大學視覺傳達設計系專任講師，作品曾經獲得法國、美國、英國、義大利等多處影展與藝術競賽等二十多項獎項，這次推出「修蛋記」個展，代表他在創作的過程中如同修行般地看待蛋、思考蛋的元素意義和生命的本質、修改塗改蛋的造型和畫面設計等，也紀錄著對生命和愛的印記。

林佳鴻表示，他在「初衷」作品中畫面有老鷹的水晶翅膀及蛋的元素結合，在超現實主義的油畫表現中成功地將兩種矛盾的元素呈現出夢想遨遊天際，也象徵著初心，其餘作品也都有象徵生命起源的含意，並結合現代社會人們漠視彼此的隱喻，希望喚回初心。

國際藝術策展人陳美芬表示，這次邀請台灣藝術家林佳鴻的展覽，連結德國藝術傑出作品在同一樓層展示，讓台灣的觀賞者能夠感受到國際級藝術的魅力，也實際進行台灣與德國的國際藝術交流。

藝術家林佳鴻（左）以「蛋」為主題，象徵著生命的開始。記者劉學聖／攝影
藝術家林佳鴻（左）以「蛋」為主題，象徵著生命的開始。記者劉學聖／攝影
藝術家林佳鴻以「蛋」為主題，推出「修蛋記」個展，代表他在創作的過程中如同修行般地看待蛋，也紀錄著對生命和愛的印記。記者劉學聖／攝影
藝術家林佳鴻以「蛋」為主題，推出「修蛋記」個展，代表他在創作的過程中如同修行般地看待蛋，也紀錄著對生命和愛的印記。記者劉學聖／攝影
藝術家林佳鴻以「蛋」為主題，推出「修蛋記」個展，代表他在創作的過程中如同修行般地看待蛋，也紀錄著對生命和愛的印記。記者劉學聖／攝影
藝術家林佳鴻以「蛋」為主題，推出「修蛋記」個展，代表他在創作的過程中如同修行般地看待蛋，也紀錄著對生命和愛的印記。記者劉學聖／攝影

德國 藝術家

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