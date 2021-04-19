埔心溫室葡萄上市 葡萄樹下的饗宴好好拍

彰化縣埔心鄉溫室葡萄已上市，埔心公所結合葡萄農舉辦「葡萄樹下的饗宴」，並導覽農村古厝輕旅行，埔心鄉長張張乘瑜說，受疫情影響國人暫時出國不便，今年葡萄宴反應超乎預期，預設的30場葡萄宴場場報名爆滿，預期將會超過千人參加今年的的葡萄饗宴。

埔心鄉的「葡萄樹下的饗宴」昨天在路葡萄隧道農場舉辦，張乘瑜表示，此次邀請到來自各地的旅遊團導遊代表、企業界人士及埔心鄉各社區發展協會代表參加，希望能行銷埔心的葡萄之旅。

「葡萄樹下的饗宴」除了可以在浪漫的葡萄園下用餐，並安排導覽輕旅遊到斥資千萬修建的「黃氏公祠南昌堂」福佬客生活博物館，並體驗客家特有植物染活動，還有採果體驗，並可拍葡萄園美景，農莊也為大家解說生產葡萄歷程及釀製葡萄酒過程。