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埔心溫室葡萄上市 葡萄樹下的饗宴好好拍

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
埔心鄉溫室葡萄已上市，埔心公所結合葡萄農舉辦「葡萄樹下的饗宴」，今年30場均爆滿，除了可體驗採果樂趣，還可拍葡萄園美景。圖／埔心鄉公所提供
埔心鄉溫室葡萄已上市，埔心公所結合葡萄農舉辦「葡萄樹下的饗宴」，今年30場均爆滿，除了可體驗採果樂趣，還可拍葡萄園美景。圖／埔心鄉公所提供

彰化縣埔心鄉溫室葡萄已上市，埔心公所結合葡萄農舉辦「葡萄樹下的饗宴」，並導覽農村古厝輕旅行，埔心鄉長張張乘瑜說，受疫情影響國人暫時出國不便，今年葡萄宴反應超乎預期，預設的30場葡萄宴場場報名爆滿，預期將會超過千人參加今年的的葡萄饗宴。

埔心鄉的「葡萄樹下的饗宴」昨天在路葡萄隧道農場舉辦，張乘瑜表示，此次邀請到來自各地的旅遊團導遊代表、企業界人士及埔心鄉各社區發展協會代表參加，希望能行銷埔心的葡萄之旅。

「葡萄樹下的饗宴」除了可以在浪漫的葡萄園下用餐，並安排導覽輕旅遊到斥資千萬修建的「黃氏公祠南昌堂」福佬客生活博物館，並體驗客家特有植物染活動，還有採果體驗，並可拍葡萄園美景，農莊也為大家解說生產葡萄歷程及釀製葡萄酒過程。

路葡萄青農黃俊仕說，今年4月上市的溫室葡萄因2、3月一度氣溫下降，影響果粒生長，果粒較小，但品質甜度仍高，在公部門協助行銷下，葡萄宴結合果園休閒，也能建立埔心特色。

埔心鄉溫室葡萄已上市，埔心公所結合葡萄農舉辦「葡萄樹下的饗宴」，今年30場均爆滿。圖／埔心鄉公所提供
埔心鄉溫室葡萄已上市，埔心公所結合葡萄農舉辦「葡萄樹下的饗宴」，今年30場均爆滿。圖／埔心鄉公所提供
埔心鄉溫室葡萄已上市，埔心公所結合葡萄農舉辦「葡萄樹下的饗宴」，今年30場均爆滿。記者林宛諭／攝影
埔心鄉溫室葡萄已上市，埔心公所結合葡萄農舉辦「葡萄樹下的饗宴」，今年30場均爆滿。記者林宛諭／攝影

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