台中大甲區22戶因乾旱缺水雪上加霜 延管工程解渴

台中市大甲區有22戶住家原無裝設自來水管，又因乾旱水井抽不到水，必須借用親戚家洗澡，甚至用小發財車載水使用，民進黨市議員吳敏濟爭取補助，施作延管工程，讓民眾有水可用。

台中地區實施「供5停2」分區供水措施，大甲區武陵里興安路265巷及253巷共22戶住家，多年來依賴地下水井維生，面臨56年來乾旱，水井已枯竭抽不出水來，無法洗菜烹煮，居民乾脆外食，但沐浴只能遠赴外地親友家借用浴室洗澡，還有人每天用小發財車載著小水桶裝水回來，生活相當不便。

住戶黃小姐指出，從小到大都是使用井水生活，今年遇到乾旱無水可用，家人都只能去梧棲朋友家洗澡，飲用水只能提20公升水桶去外面買回來，因無水可用，家中環境變得髒亂。

住戶黃先生表示，每天要請人提500至1000公升的水來洗菜煮飯及洗澡用，生活相當不便。

吳敏濟接獲陳情，向市府爭取經費，設置自來水延管工程，他說，感謝地主無條件同意自來水公司施作延管，希望自來水延管工程能在下個月完工。

經濟發展局專委林敏琪今天表示，興安路將進行延管路修復平，考量民生需要，優先編列預算施作2條巷弄的自來水延管，完工後再一併延管路修。初步評估需裝設的自來水管線共約450公尺，經費約新台幣200萬。

自來水公司大甲營運所表示，預計2週可完成工程的規劃設計，希望住戶將申裝文件備妥，自來水公司會盡快進場施工，讓住戶早日有乾淨的水可用。