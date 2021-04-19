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雨神不關愛 德基水庫蓄水量跌破4%估剩餘14天

中央社 / 台中19日電

水情吃緊，德基水庫集水區持續未下雨，今天德基水庫的水位僅剩1327.43公尺，蓄水量跌破4%，預測剩餘天數14天，大甲溪發電廠副廠長林日生呼籲，大家要節約用水。

依據「台灣水庫即時水情資料」顯示，德基水庫今天的蓄水量僅剩3.7%，有效蓄水量697.28萬立方公尺，預測剩餘天數14天。

林日生表示，昨天日月潭地區有下雨，但今天德基水庫是好天氣還出大太陽，上游集水區未下雨，只能祈求老天快下雨，呼籲民眾一定要節約用水，珍惜僅剩水資源。

林日生指出，德基水庫今天上午水位1327.43公尺，蓄水量3.73%，進水量每秒3cms（最大可能供水位），出水量每秒7.2cms，水庫配水量及供水依照旱災中央災害應變中心指示。

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