台中這區水井枯竭居民無水 議員爭取救援裝自來水
台中市大甲區興安路265巷及253巷住戶以地下水維生，最近水荒已經抽不出水，居民只能到外地親友家借用水，或載水回家用，中市議員吳敏濟要求市府即刻救援，今天召集會勘，邀集中市府經發局、台水大甲所、大甲區公所及里長等，吳敏濟向經發局爭取到2百萬延管經費，要讓居民儘快有乾淨的自來水可用。
大甲區武陵里興安路265巷及253巷共22戶住家，多年來民生用水都依賴數口地下水井維生，但今年面臨歷年來嚴重乾旱，清明節時水井都已經枯竭抽不出水來，無法洗菜烹煮乾脆外食，居民洗澡只能遠赴外地的朋友或親戚家借用，有人則每天用小發財車載著小水塔裝水回來，生活不便。
吳敏濟服務處近日接獲陳情後，派員逐戶了解缺水情況，居民叫苦連天，為解決住戶面臨無水可用的窘境，吳敏濟要求市府即刻救援，向市府成功爭取經費設置自來水延管工程。
中市府經濟發展局專門委員林敏琪說，感謝吳敏濟議員長久以來關心民眾用水權益，因興安路將進行延管路修復平，考量民生需要，優先編列預算施作這兩條巷弄的自來水延管，完工後再一併延管路修，初步評估需裝設的自來水管線共約450公尺，經費約200萬元。
台灣自來水公司大甲營運所股長林哲光表示，預計2周可完成工程的規劃設計，希望住戶將申裝文件備妥，自來水公司會盡快進場施工，讓住戶早日有乾淨的水可用。
武陵里長方如玉指出，興安路265巷及253巷一直都是使用井水，在她參選里長前，政府就曾宣導民眾裝設自來水，只是當時住戶都認為地下水堪用，並未考慮自來水，現在住戶遇到乾旱，感謝議員吳敏濟爭取經費，讓居民能夠順利裝設自來水。
居民黃怡雯說，她從小到大都是使用井水生活，但今年遇到乾旱無水可用，家人都只能去梧棲朋友家洗澡，飲用水只能提20公升水桶去外面買回來，家裡環境也因無水清潔變得髒亂；居民黃政雄表示，一天要請人載500到1000公升的水回家洗菜煮飯及洗澡用，生活不便。住戶們都非常感謝吳敏濟議員幫忙，希望趕快裝設自來水，恢復正常生活。
吳敏濟表示，感謝市長盧秀燕及經發局同意提撥200萬經費優先裝設此兩巷弄自來水，也感謝地主無條件同意自來水公司施作延管，希望自來水延管工程能在下個月完工，也請市府針對其他地區使用地下水，也可能遭遇類似抽不到水情況的民眾，主動請各區公所協助調查並加速其裝設自來水延管進度，讓民眾都能有乾淨的自來水可用。
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