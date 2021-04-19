南投魚池客家桐花開始綻放 周末啟動兩場生態文化之旅

今年降雨量不彰，連帶影響南投縣內的桐花花況，但桐花祭是春夏重要的藝文活動，魚池鄉公所目前開始可見桐花花苞綻放，「2021客家桐花祭－桐舞翩翩．迎春響樂」活動，本周末起，將與五城村油桐生態步道、蓮華池生態園區賞螢活動等結合，於魚池鄉五城客家文化公園啟動一場客家生態文化之旅。

魚池鄉長劉啟帆表示，今年疫情與缺水狀況，對鄉內的農業、觀光、民生各方面都帶來直接衝擊，魚池鄉已分別於3月、4月辦理祈雨儀式，誠心祈求甘霖、潤澤大地；昨晚果然迎來一場突如其來的大雨，而今年桐花祭也特別規畫了祈福儀式，內容與流程向國姓鄉學習經驗，邀請鄉內宮廟神祇移駕會場，為民眾與魚池祈福。

鄉公所指出，時序進入4月，魚池鄉五城村內與周邊生態油桐花步道正是賞桐好時節，4月23、24日兩天活動包含23日的客庄五城漫遊音樂會，主打五城國小與客家藝人展演外，24日桐舞翩翩迎春響樂主舞臺規畫90後青春唱客、日月潭觀光圈、五城客家協會、五城社區發展協會等共同接力演出，配合周邊的優質魚池在地小農市集、主題闖關遊戲，歡迎民眾參與。