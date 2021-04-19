校園暴力砸水桶痛毆 中市調查

台中市嶺東中學傳出校園暴力，有學生遭兩名學生分別以水桶猛砸、手肘痛毆，旁觀同學無人制止。校方表示，3名學生已由家長帶回，細節調查中，將依照校規處理。

這起校園暴力事件過程被路人拍下，畫面中一名學生被逼到陽台角落，另兩名學生輪流上前，一人不斷揮拳後，接著隨手拿起紅色水桶暴打，另一人則以手肘狂毆，許多學生旁觀，卻無人制止。許多網友看了直呼學生的行為太誇張。

校方表示，3名學生同年級，但不同班級，初步了解，因假日時在社群軟體上留言發生口角，今天上午下課時間，雙方到教室外走廊理論，教室內老師聽見聲響前往查看，立刻通報教官室，校方也通知家長到校，目前3名學生均被家長帶回，細節調查中。

台中市教育局表示，接獲校方的校安通報，學生已由家長帶回，但打人就是不對，校方將依照校規處理；為杜絕校園暴力，要求校方針對施暴者、被打學生以及旁觀者進行輔導。