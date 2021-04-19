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日月潭32家族後代裔孫250人 聚集龍鳳宮祭祖陳情索地
隨著日月潭水位持續降低，潭邊不少黃家祖厝物品露出水面，昨天甚至還出現一塊275年前清乾隆時期的黃家祖先墓碑，更加證明昔日不少潭邊居民在此居住的事實，日治時期建水庫，家族被迫搬往水社蓋屋，上午32家族後代裔孫250人，聚集龍鳳宮奉請先祖牌位，設壇宣誦祭文，向台電，林務局，日月潭風管處，提出最沈痛的抗議。
南投縣日月潭土地正義學會指出，世祖自清朝起就在日月潭邊居住，當時不但有清朝頒給的「三山湖海籍」，也有土地登記簿謄本，更明定漁民每打漁100斤，要上繳30斤，潭邊種植蓮藕則上繳一半，都有文書可證明，據了解這分三山湖海籍應該還存有一分。
黃家後人指出，時至1932年，日本總督府以寄附為名，無價強制徵收土地120甲，做為日月潭水庫用地，將當時居民200户1500人，被迫遷徙至魚池，埔里，國姓，水里，田中各地，流離失所，顛沛困頓；上午聚集32家族後代裔孫250人，在日月潭龍鳳宮奉請日月潭開發先祖牌位，設壇宣誦祭文並修陳情文書，隨即以銅鑼鐵吹掃角陣頭前導開路，奉舉先祖牌位及官職頭銜等，巡踏故土，宣示土地權屬。
土地正義學會並表示，日月潭水庫啟用迄今87年，國民政府接收台灣，改朝換代後，卻仍延續占為國有，未還土於民，侵害人民財產因此向占用土地的台電公司，林務局等單位，提出嚴重抗議。
南投地方法院2019年5月曾對此案民事判決指出，南投林管處與黃姓家族，就這塊土地無租賃契約存在，就算被告黃家祖先清朝時占有這塊土地並興建建物為事實，也不能因此推定是以行使所有權的意思而占有，黃家主張依繼承關係取得占用土地所有權、土地有轉型正義問題等說法也不足採信。
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