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南投福興溫泉區規劃運動中心 打造溫泉游泳池

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／南投縣政府提供
南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／南投縣政府提供

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉，去年園區公共設施申報竣工，今年首波土地公開標售開紅盤，為縣庫挹注9042萬元，成果亮眼；縣府將進一步規劃興設全台首座「溫泉游泳池」結合多功能運動中心，強化溫泉區遊憩功能。

縣府指出，福興溫泉區公共設施去年申報竣工，並完成43筆土地專案讓售，今年則進行第一次公開標售作業，6筆標售土地最高標價甚至達每坪11萬餘元，總標售金額達3億9232萬元，超出底價達9042萬元，標售結果開紅盤。

縣長林明溱今在縣務會議表示，溫泉區標售狀況理想，縣府本身也有預留部分土地，用來強化發展遊憩功能，其中管理中心旁仍有空地可運用，國內雖有溫水游泳池，但罕有全用溫泉水的游泳池，因此將打造「溫泉游泳池」可能率全國之先。

縣府規劃在管理中心旁興建一座2層樓建築，1樓將設置符合國際標準的溫泉游泳池，2樓作為多功能運動中心，讓園區除提供溫泉旅宿服務外，也增加運動休憩機能，不僅遊客能使用，埔里鎮、甚至全縣居民都可使用，帶動運動風氣。

林明溱說，縣府開發的福興溫泉區不僅是全國第1個規劃最完善的溫泉區，也將會有全溫泉游泳池，溫泉水源供給就由縣府直接管理，水量上沒問題，但游泳池細部規格或收費等須再研究規劃，但可預見能再提升廠商投資意願。

地政處則表示，溫泉區後續還有28筆土地面積5.6068公頃將陸續辦理標售，倘以每坪8萬元估算未來該剩餘28筆土地預估可標售13億元，預估標售總價將可望超過17億元，將能為縣庫帶來4至5億元收入，對縣政建設財源大有助益。

南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／本報資料照
南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／本報資料照
南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／南投縣政府提供
南投縣政府開發埔里鎮福興溫泉區取代廬山溫泉。圖／南投縣政府提供

溫泉 埔里 林明溱

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