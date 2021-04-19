台中觀旅局推薦霧峰遊 體驗二戰後光復新村和地震園區
台中市觀光旅遊局推薦霧峰遊行程。獲2021台灣經典小鎮殊榮的霧峰，觀光資源豐富，除了國定古蹟霧峰林家，還有自然科學活教材「921地震教育園區」、文創據點「光復新村」、特色獨立的「亞洲大學」及其「亞大美術館」等景點，另有霧峰酒莊，可選購全國首選的香米及清酒，值得安排個小旅行，親自感受。
台中觀光旅遊局推薦全球難得一見的自然科學活教材「國立自然科學博物館921地震教育園區」，地震受創轉型的園區，完整保留了921大地震所造成的斷層錯動、河床隆起、校舍倒塌等地震遺址，並包含感受地震震撼的「影像館」、典藏活動斷層紀錄的「車籠埔斷層保存館」、防患於未然的「防災教育館」等藉由不同面向的展示與教育活動，讓旅客在踏進園區後，能從了解地震的自然現象開始，並親眼體驗大自然力量所造成的災害，進而建立起正確的防災觀念。
到霧峰可一遊偶像劇取景地點光復新村，這是二戰後政府在台灣建立的第一個新市鎮，經歷921、遷村、活化等時間的淬鍊後，斑駁牆面的房舍、歲月痕跡的紅磚瓦、蒼鬱的老樹、青年的創意，構築成眷村獨有風貌。
鄰近的亞洲大學是許多廣告、偶像劇的最愛，充滿歐洲建築風情的校園，有著壯觀圓頂造型的行政大樓，仿羅馬競技場的體育場、姿態優美的希臘神話人物、莊嚴典雅的梁柱；由日本安藤忠雄所設計的亞洲現代美術館，透過三角形的結構設計，讓空間產生趣味的變化，與對面的巴洛克圓頂建築，形成對立中的和諧。
遊訪霧峰小鎮時，可到鄉間感受金黃稻浪，並認識霧峰的農特產，有美味的香米，釀出美味好酒；由農會經營的民生故事館與酒莊串聯成充滿農創的綠色廊道，可先到民生故事館的農學食堂。
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