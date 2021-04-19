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大甲媽回來囉！信徒完成「承諾」之旅00：10安座
台中大甲媽祖9天8夜遶境，4月9日深夜11點05分起駕，到嘉義奉天宮進香為媽祖祝壽。鎮瀾宮粗今年隨行信徒大增，全程及中途參與的民眾約400萬人次。大甲媽遶境進香隊伍今回大甲，深夜11點35分進廟門，大喊進喔！發喔！信徒群眾如同觸電一般，萬頭鑽動，有人雙掌合十祝禱，有人搶往前傳遞大甲媽安座，哨角響起，廟外煙火大坐，宣告大甲媽祖今年完成遶境，全程順利。
大甲媽祖回鑾，廣場上陣頭從早到晚沒停過，且起晚越熱鬧，遶境信徒苦等到深夜，神轎由桃園市長鄭文燦、立法院前院長蘇嘉全、董事長顏清標扶轎，神轎進入廟埕，成千上萬信眾著司儀大喊「進喔！」「發喔！」
廟內群眾接力送依序送正爐媽、副爐媽、湄洲媽進神龕，隨後舉行安座大典，副市長黃國榮參加典禮，12點10分圓滿結束。鎮瀾宮董事長顏清標表示，祈求大甲媽祖保佑國泰民安，風調雨順。
今年大甲媽祖遶境主題「承諾」隨行信徒在內心與媽祖對話，走過4縣市340公里，走過駐駕的170座宮廟，信徒每走過一座廟，就綁一張符令，信徒成果滿滿，最重要的是對大甲媽的承諾，今天已圓滿。
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