大甲媽回來囉！信徒完成「承諾」之旅00：10安座

台中大甲媽祖9天8夜遶境，4月9日深夜11點05分起駕，到嘉義奉天宮進香為媽祖祝壽。鎮瀾宮粗今年隨行信徒大增，全程及中途參與的民眾約400萬人次。大甲媽遶境進香隊伍今回大甲，深夜11點35分進廟門，大喊進喔！發喔！信徒群眾如同觸電一般，萬頭鑽動，有人雙掌合十祝禱，有人搶往前傳遞大甲媽安座，哨角響起，廟外煙火大坐，宣告大甲媽祖今年完成遶境，全程順利。

大甲媽祖回鑾，廣場上陣頭從早到晚沒停過，且起晚越熱鬧，遶境信徒苦等到深夜，神轎由桃園市長鄭文燦、立法院前院長蘇嘉全、董事長顏清標扶轎，神轎進入廟埕，成千上萬信眾著司儀大喊「進喔！」「發喔！」

廟內群眾接力送依序送正爐媽、副爐媽、湄洲媽進神龕，隨後舉行安座大典，副市長黃國榮參加典禮，12點10分圓滿結束。鎮瀾宮董事長顏清標表示，祈求大甲媽祖保佑國泰民安，風調雨順。