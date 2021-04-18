影／南投日月潭總算下大雨！ 遊客商家拍雨況樂翻了

中南部旱象加劇，民眾期望舒力基颱風能為水庫解渴，南投縣仁愛、竹山等地山區午後出現雨勢，入夜後，日月潭也降下甘霖，且雨勢不小，目前也還再下令當地民眾和店家超興奮，魚池鄉長劉啟帆說，希望下久一點，滋潤乾涸已久的大地。

根據中央氣象局的雨量統計以及日累積圖，今日前100名雨量站，南投竹山桶頭、仁愛鄉武界法治村、仁愛大尖山及萬大林道等地均有入列，竹山與雲林交界的桶頭累積雨量達25.5毫米，是目前全台降雨最多的地方，降雨量並不多。

但讓民眾最開心的就是，仁愛鄉武界部落也下起雨，因為仁愛武界就位在日月潭水庫上游，午後下大雨後，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧開心在臉書分享，未料入夜更傳來日月潭下雨的好消息，讓當地居民和店家更是雀躍。

據了解，今天晚上7點35分在日月潭的大雨，下得又急又快，馬路上立刻匯集成流，到處都是溼答答一片，就連附近的山區東光村也局部下起大雨，只可惜這場雨只下了10分鐘，居民因此趕緊用手機錄影，拍下這難得的及時雨。

魚池鄉長劉啟帆說，今天上午就有朋友分享日月潭上游武界下大雨的影片，隨時間和雲雨帶飄移，雨勢慢慢從武界山上往山下移動，經由魚池鄉東邊東光村，晚上7點多就下到日月潭，而且是傾盆大雨，現在雨勢則已轉小。