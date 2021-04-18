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影／彰化南瑤宮祭「雨帆旗」發功 信眾有下毛毛雨感覺

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香行程，今天起駕，晚間抵彰化埤頭合興宮時，升起有86歷史的祈雨令旗，祈求天降甘霖。圖／彰化南瑤宮提供
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香行程，今天起駕，晚間抵彰化埤頭合興宮時，升起有86歷史的祈雨令旗，祈求天降甘霖。圖／彰化南瑤宮提供

久旱不雨，相關單位盡人事都拿不出好辦法 ，只好求助「雨神」媽祖，今天（18日）起駕的彰化南瑤宮，晚間在彰化埤頭合興宮祭出有86歷史的「雨帆旗」祈雨，祈求天降甘霖，紓解水荒，有信眾覺得有飄起毛毛雨，但寄望23日回鑾，「三媽愛潦溪」發功，橫越濁水溪後，能「遇水則發」，解決旱象

南瑤宮管理人彰化市長林世賢說，媽祖有「雨神」稱號，這面「雨帆旗」在民國24年即日本昭和10年就已存在，是南瑤宮「老大媽」祈雨的令旗，迄今已有86年歷史，仍保存完好，此次南瑤宮到笨港進香，因為台灣旱象未解，因此再度祭出「雨帆旗」，祈求天降甘霖。

南瑤宮笨港進香團今天晚間駐蹕彰化埤頭合興宮，升起這面連同竹竿約3層樓高的「祈帆旗」，並 在科儀法師主持下，由林世賢等人向進香的聖三媽、新三媽及老六媽參拜，祈求媽祖發出神威，天降甘霖，解決全國旱象。祈雨旗一出，有信眾覺得有飄毛毛雨的感覺，但廟方仍寄望回鑾時，23日晚間的潦溪，能帶來較大雨勢。

辛丑年南瑤宮往笨港進香活動，輪由聖三媽會、新三媽會與老六媽會負責舉辦，也就是所謂的「三媽年（或三媽六）」，依據流 傳已久的諺語：「大媽四進香愛吃雞、二媽五進香愛冤家、三媽六進香愛潦溪」，因此，今年進香鑾轎與信眾，回程時需依照傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪。

23日晚間，進香隊伍回鑾從雲林莿桐，在夜色中，潦過濁水溪回鑾到溪州，是台灣唯一常態性保有「潦溪」路程的進香團，已有許多民眾報名體驗。

林世賢強調，媽祖潦溪，「遇雨則發」，相信媽祖一定會發出神威，降起即雨時。

彰化南瑤宮8天7夜笨港進香行程，今天起駕，晚間抵彰化埤頭合興宮時，升起有86歷史的祈雨令旗，祈求天降甘霖。圖／彰化南瑤宮提供
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香行程，今天起駕，晚間抵彰化埤頭合興宮時，升起有86歷史的祈雨令旗，祈求天降甘霖。圖／彰化南瑤宮提供
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香行程，今天起駕，晚間抵彰化埤頭合興宮時，升起有86歷史的祈雨令旗，祈求天降甘霖。圖／彰化南瑤宮提供
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香行程，今天起駕，晚間抵彰化埤頭合興宮時，升起有86歷史的祈雨令旗，祈求天降甘霖。圖／彰化南瑤宮提供
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香行程，今天起駕，晚間抵彰化埤頭合興宮時，升起有86歷史的祈雨令旗，祈求天降甘霖。圖／彰化南瑤宮提供
彰化南瑤宮8天7夜笨港進香行程，今天起駕，晚間抵彰化埤頭合興宮時，升起有86歷史的祈雨令旗，祈求天降甘霖。圖／彰化南瑤宮提供

南瑤宮 媽祖 濁水溪 旱象

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