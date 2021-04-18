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彰化縣府表揚社工 辦家庭日活動交流

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府為慰勞長期貢獻付出的社會福利專業人員，今天在明道大學舉辦「彰化縣社工家日暨表揚大會活動」。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府為慰勞長期貢獻付出的社會福利專業人員，今天在明道大學舉辦「彰化縣社工家日暨表揚大會活動」。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府為慰勞長期貢獻付出的社會福利專業人員，今天在明道大學舉辦「彰化縣社工家庭日暨表揚大會活動」，彰化縣長王惠美說，因為有社工夥伴們的協助，讓社會更祥和，化解非常多的危機。

王惠美說，感謝社工夥伴們辛苦了，因為有社工的幫忙，不論是在兒少、老人、婦女、身心障礙、家庭、醫療、教育、社區等各領域的付出，是穩定社會運作的基石。

今年度縣府表揚各社服機構績優與資深社工共有122位受獎，獎項有「明日之星獎」38位、「火力十足獎」39位、「薪火相傳獎」20位、「馬拉松獎」21位、「珍愛永續獎」4位。「社會貢獻獎」則頒給「彰化縣基督教醫療財團法人彰化基督教醫院社工部」，感謝他們結合醫療和社會工作專業，陪伴彰化縣因病痛陷入危機的家庭脫離苦海。

縣府同時也感謝各鄉鎮市公所社政承辦人員平日鼎力相挺，協助辦理各項社會福利服務和防災活動，照顧弱勢民眾免受疫情影響致家庭生計陷困，於社工日活動一同表揚「110年度績優社會行政人員」。　　

王惠美說，縣府團隊致力於打造「專業夠、安全夠、福利夠、資源夠、支持夠」五夠讚的工作環境，舉辦多元教育訓練，強化檢視職業場所安全，並購置社工人員安全設備，提升社工薪資，建立全面暢通的通報機制救濟及申訴管道、提供心理諮商及其他心理支持服務，為社工夥伴來充電，做為社工夥伴強而有力的續航站。

彰化縣政府為慰勞長期貢獻付出的社會福利專業人員，今天在明道大學舉辦「彰化縣社工家日暨表揚大會活動」。圖／彰化家扶提供
彰化縣政府為慰勞長期貢獻付出的社會福利專業人員，今天在明道大學舉辦「彰化縣社工家日暨表揚大會活動」。圖／彰化家扶提供
彰化縣政府為慰勞長期貢獻付出的社會福利專業人員，今天在明道大學舉辦「彰化縣社工家日暨表揚大會活動」。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府為慰勞長期貢獻付出的社會福利專業人員，今天在明道大學舉辦「彰化縣社工家日暨表揚大會活動」。記者林宛諭／攝影

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