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影／台中大甲媽遶境今回鑾安座 鄭銘坤：超過400萬人參加

聯合報 / 記者游振昇陳秋雲／台中即時報導
大甲媽祖鑾轎上方的大金牌，是200多面金牌組成，價值上千萬元。記者游振昇／翻攝
大甲媽祖鑾轎上方的大金牌，是200多面金牌組成，價值上千萬元。記者游振昇／翻攝

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，今年參加遶的人太多，無法估算，從點心站份數和送出口罩，碗就超過數百萬個，參加人數超過400萬人，他感謝點心站志工幫忙，大甲人很熱情，今天回鑾，大甲湧進很多人，很多宮廟也參加，今天就是擁抱人潮，大甲不論是外環道路或市內都很塞，連大甲媽鑾轎都走不動了。

鄭銘坤說，今天大甲人潮多到快失控，去年遶境主題是人情味，去年延後遶境，真的很有人情味，他感謝國內疫情控制很好，今年如期辦遶境又順利進行，媽祖鑾轎今晚將入城安座。

他說今年主題是承諾，時間剛好，大家都可請假，時間來得及，人潮因此增多，他說國內疫情控制好，台灣是第一名，今年遶境才人潮溢出來。

鄭銘坤說，今年大甲媽遶境人數超過400到500萬人，有人參加一天，也有幾小時，大甲媽起駕當天就有40萬人來大甲，從點心站和口罩估人數，口罩從各團隊提供的數量已發出百萬個，

大甲媽又被稱雨水媽，遶境期間會帶來雨水，鄭銘坤說他相信台灣逐漸會有雨水，不只大甲媽祖，台灣也有眾神保佑，大甲媽今年抽國運籤，是雨水充足，雨水應該是較慢來，他有信心，許多神明共同向上天祈雨，上天應會看到大家的誠心，會賜雨。

鄭銘坤說，今年信徒送的金牌多又大片，這是信徒的用心和誠心，廟方不會要求，鑾轎最前方大面金牌是200多面金牌組合，200多人共同捐贈價值上千萬元。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。記者游振昇／攝影
大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。記者游振昇／攝影

大甲媽祖 遶境 鎮瀾宮

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